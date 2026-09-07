Arrestan a hombre tras ataque a candidata a gobernadora de Ohio en pleno acto de campaña

Un individuo de 38 años fue detenido el pasado domingo tras irrumpir de manera violenta en un acto público donde participaba la candidata demócrata a la gobernación de Ohio, Amy Acton durante la Feria de Canfield, en las cercanías de Youngstown.

El sospechoso fue identificado como Patrick Havas, quien habría derribado a dos asistentes, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Mahoning.

“Tras su detención, se recuperaron dos pistolas y un par de nudillos de latón”, declaró un portavoz de la oficina del sheriff. “Los investigadores afirman que en ningún momento se exhibieron las armas ni se sacaron de sus fundas”.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio (OSHP) confirmó que la unidad de protección de Acton estuvo presente durante la intervención. La candidata resultó ilesa, mientras que Havas fue trasladado a la cárcel del condado bajo los cargos de alteración del orden público y dos cargos de agresión, informó ABC News.

¿Qué dijo el equipo de campaña de Acton?

Posterior al hecho, el equipo de la candidata emitió un pronunciamiento formal a través de Addie Bullock, portavoz de la campaña.

“La Dra. Acton y Eric agradecen la rápida y decisiva actuación de las fuerzas del orden y rezan por la recuperación de los heridos”, declaró Bullock. “Este tipo de violencia no tiene cabida en Ohio. La Dra. Acton siempre se opondrá al caos, el odio y la hostilidad que nos enfrentan”.

Reacción de las autoridades estatales

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, detalló que la agresión ocurrió en el módulo del Partido Demócrata del Condado de Mahoning.

“La violencia o la amenaza de violencia en eventos políticos o públicos siempre son inaceptables”, dijo DeWine, añadiendo que él y su esposa conversaron con Acton y “ella dijo que compartiera con los habitantes de Ohio que está bien”.

“Este caso está ahora en manos de las fuerzas del orden y será investigado a fondo”, concluyó el gobernador.

Postura de la campaña rival

El candidato republicano a la gobernación, Vivek Ramaswamy, se pronunció mediante su equipo de comunicación respecto a lo acontecido.

“Los candidatos deberían poder reunirse con los votantes sin tener que preocuparse por amenazas o violencia”, declaró Connie Luck, directora de comunicaciones de Ramaswamy. “Lo ocurrido hoy es totalmente inaceptable y no tiene cabida en la política, y esperamos que nadie haya resultado herido”.

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