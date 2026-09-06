Representante demócrata dice que Trump ha cometido delitos que justificarían un juicio político

El representante demócrata Jamie Raskin afirmó este domingo que Donald Trump ha cometido durante su segundo mandato conductas que podrían justificar un juicio político, aunque advirtió que una eventual mayoría demócrata en la Cámara de Representantes tendría otras prioridades, entre ellas la atención médica.

Raskin sostuvo en una entrevista con el programa Meet the Press de NBC News que el juicio político sigue siendo una herramienta constitucional que los demócratas podrían utilizar si consideran que las acciones del presidente lo ameritan.

Raskin, quien fue uno de los principales fiscales durante el segundo juicio político contra Trump, afirmó que el mandatario ha incurrido “sin duda” en delitos que podrían justificar un proceso de destitución. Entre los asuntos que mencionó están el uso de fuerzas militares sin una declaración formal de guerra, los enfrentamientos con el Congreso por la asignación de fondos públicos y la demolición del Ala Este de la Casa Blanca.

El congresista también acusó a la administración Trump de corrupción y de exceder las atribuciones del Ejecutivo, aunque no presentó durante la entrevista una lista exhaustiva de conductas que, a su juicio, podrían sustentar un eventual juicio político.

Raskin matizó su postura al señalar que el impeachment no constituye una prioridad absoluta para los demócratas. “No es una obsesión para nosotros”, afirmó.

Explicó que se trata de una herramienta que utilizarían si consideran que es necesaria.

El legislador recordó además que los dos procesos de juicio político contra Trump durante su primer mandato representaron la mitad de todos los impeachments presidenciales registrados en la historia de Estados Unidos. En ambos casos, el Senado absolvió al entonces presidente.

Trump fue sometido por primera vez a juicio político en 2019, después de que la Cámara de Representantes lo acusara de abuso de poder y obstrucción al Congreso por sus gestiones relacionadas con Ucrania.

El segundo proceso ocurrió después del ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando la Cámara lo acusó de incitación a la insurrección.

De cara a las elecciones de mitad de mandato, la posibilidad de un nuevo juicio político ha vuelto al debate político. Trump ha advertido a sus seguidores que los demócratas intentarían destituirlo nuevamente si recuperan el control de la Cámara.

La posición de Raskin no representa, sin embargo, una postura uniforme entre los demócratas.

El representante Jim Clyburn señaló el mes pasado, también en Meet the Press, que el partido no debería convertir el juicio político en su prioridad si recupera la mayoría. En su lugar, planteó concentrarse en asuntos como vivienda, educación, energía y atención médica.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, también ha evitado comprometerse con un nuevo proceso de destitución. En junio afirmó que los demócratas no habían descartado ni confirmado ninguna acción de rendición de cuentas contra Trump, pero señaló que su principal objetivo sería reducir el costo de vida para los estadounidenses.

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