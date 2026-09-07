Conductor de tren ignoró advertencias antes de arrollar fatalmente a trabajadora del metro de El Bronx

El conductor del tren que atropelló mortalmente a una empleada de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) fue alertado de que había un equipo de trabajo en las vías más adelante, pero después le dijo al supervisor de la víctima que siguió a velocidad normal porque no vio ninguna luz que lo alertara de su presencia, señala un informe interno.

El tren arrolló a Moet McCullum, de 41 años, quien estaba poniendo luces de señalización en las vías entre las calles 17 y 11 de la línea D en Highbridge, cerca de las 11:30 de la noche del jueves, indicó la MTA.

El equipo en cuestión envió un señalero, localizado en la calle 167 justo antes de la zona de trabajo, cuya función era advertir a los conductores de trenes que se acercaban sobre la presencia de trabajadores más adelante.

El señalero cumplió con su objetivo, de acuerdo con lo que declararon el supervisor del equipo y el informe preliminar de la MTA.

Incluso aun sin ver ninguna señalización, luego de recibir la alerta del señalero, el operador debería haber circulado a velocidad baja y con gran precaución hasta llegar a la próxima estación, de acuerdo con una fuente familiarizada con las operaciones del metro de Nueva York.

La tripulación estaba fuera del alcance visual del señalero, por lo que, de acuerdo con el protocolo, debería haber avisado al centro de control ferroviario que suspendiera el servicio de trenes hasta que se pusieran las banderas, apuntó una fuente, pero no lo hicieron, añadió.

Asimismo, la tripulación contaba con un vigía, quien descendió a las vías en el extremo norte de la estación de la calle 161, seguido por un supervisor de servicio de trenes, y luego, por dos señaleros de construcción, uno de ellos McCullum, decía el informe.

McCullum, madre de tres hijos, se paralizó y fue arrollada fatalmente, de acuerdo con el relato del supervisor del servicio de trenes en el informe.

El supervisor dijo que habló con el maquinista, quien le dijo que el señalero de avanzada le había advertido verbalmente sobre la presencia de los trabajadores en las vías, indica el informe.

Tim Minton, vocero de la MTA, manifestó que se están llevando a cabo varias pesquisas sobre la muerte de McCullum, incluyendo una de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte y una investigación conjunta de representantes sindicales y la Oficina de Seguridad del Sistema de Tránsito de la Ciudad de Nueva York, informó Daily News.

“Se determinarán los hechos y luego se tomarán las medidas necesarias”, apuntó Minton. “No hay mayor prioridad que la seguridad, y confiamos en que las investigaciones avanzarán y determinarán exhaustivamente lo sucedido”.

La mujer solo llevaba 11 meses laborando para la MTA. Por lo general, trabajaba como conductora de trenes, pero el jueves fue asignada al mantenimiento de las vías, dijo su familia.

“Se le informó al operador que había señaleros en el túnel antes de que saliera de la estación. Aun así, entró al túnel a toda velocidad”, expresó Thomas Tyrell, cuñado de McCullum y esposo de su hermana gemela. “Dicen que no vio la luz amarilla, pero cuando uno atraviesa un túnel y sabe que hay señaleros, debe reducir la velocidad. Se supone que debe conducir despacio. Y él no lo hizo. Simplemente entró a toda velocidad”.

“No debía ir tan rápido”, añadió. “Así de simple”.

“Señalizar” —la acción de advertir a los trenes que se aproximan de la presencia de trabajadores en las vías— es considerada una de las labores más peligrosas en el mantenimiento de las vías del metro.

En otro caso similar, Hilarion Joseph, empleado del transporte público de Nueva York, estaba en su primer año de trabajo cuando fue arrollado por un tren de la línea D y murió mientras dirigía el paso de un equipo de limpieza de las vías en noviembre de 2023.

Otro señalizador, cuya identidad no ha sido dada a conocer públicamente, sufrió un traumatismo craneoencefálico severo en 2024 luego de ser atropellado por un tren de la línea F fuera de servicio en Brooklyn.

Los dos hechos fueron citados en una dura evaluación de la Administración Federal de Tránsito (FTA) en 2024, que exigía que la MTA mejorara sus procedimientos de seguridad y que la Junta de Seguridad del Transporte Público del estado intensificara la supervisión del transporte público de la Gran Manzana.

La MTA apeló el informe, alegando que las conclusiones tergiversaban el historial de seguridad de la agencia.

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