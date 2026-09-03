MTA anuncia cambios en el transporte de Nueva York por el Labor Day: así funcionará el servicio

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) prepara un esquema especial para el fin de semana del Labor Day en Nueva York, con modificaciones en los horarios y recorridos de distintos servicios. Los cambios alcanzarán al metro, autobuses, Long Island Rail Road (LIRR), Metro-North Railroad y algunos servicios vinculados con puentes y túneles.

El feriado será el lunes 7 de septiembre, jornada en la que varias redes funcionarán bajo horarios distintos a los habituales. Para los pasajeros que tengan previsto desplazarse por la ciudad o salir de Nueva York durante el fin de semana largo, revisar el servicio antes de emprender el viaje será especialmente importante, sobre todo porque la ciudad tendrá gran afluencia de turistas en los próximos días.

Metro y autobuses tendrán horario de domingo

En el metro de Nueva York, el lunes 7 de septiembre se aplicará un horario de domingo. Además, habrá cambios planificados en diferentes líneas durante todo el fin de semana festivo, por lo que algunos trayectos podrían requerir más tiempo o conexiones alternativas.

Los autobuses de la MTA también funcionarán con horario de domingo durante el lunes. La autoridad advirtió, sin embargo, que determinadas rutas no operan normalmente los domingos o pueden tener recorridos modificados.

Por ese motivo, la MTA recomienda consultar mta.info o su aplicación antes de salir, especialmente si el viaje depende de una ruta específica.

Cambios en el Long Island Rail Road

El Long Island Rail Road tendrá un calendario especial durante el feriado. El sábado 5 de septiembre mantendrá su horario habitual de sábado, mientras que el domingo 6 operará con horario de sábado.

El lunes 7, en tanto, el LIRR funcionará con horario de fin de semana y festivo. Los trenes de Montauk tendrán un horario de domingo.

El plan también incluye una modificación que continuará después del feriado. Desde el 8 de septiembre de 2026, el tren de las 5:13 p.m. (ET) desde Penn Station hacia Montauk circulará durante todo el año y ya no será necesario realizar transbordos.

La recomendación es consultar directamente con la MTA los horarios y rutas especiales con las que operará el transporte público en este Labor Day. (Foto: Mark Lennihan/AP)

Metro-North suma trenes antes del feriado

Los pasajeros de Metro-North Railroad también deberán prestar atención a los horarios especiales.

Al este del río Hudson, el viernes 4 de septiembre se incorporarán trenes adicionales de salida para atender la demanda previa al fin de semana largo en las tres líneas correspondientes.

El sábado 5 de septiembre se mantendrá el horario habitual de sábado. En cambio, el domingo 6 y el lunes 7 se aplicará horario de domingo.

El servicio regular de días laborables al este del Hudson regresará el martes 8 de septiembre.

Al oeste del Hudson también habrá modificaciones. En la línea Port Jervis, el lunes 7 circulará un tren adicional que partirá de Port Jervis a las 4:05 p.m. (ET) y realizará paradas hasta Suffern antes de continuar de forma expresa hacia Secaucus Junction y Hoboken.

La llegada prevista a Hoboken será a las 6:24 p.m. (ET), mientras que en Secaucus Junction habrá conexión hacia Penn Station, con llegada estimada a las 6:33 p.m. (ET).

Puentes, túneles y Access-A-Ride

El plan especial también contempla la circulación vehicular. Las obras diurnas programadas que impliquen cierres de carriles quedarán suspendidas desde la 1 p.m. (ET) del jueves 3 de septiembre hasta las 6 a.m. (ET) del martes 8 de septiembre.

La MTA señaló que algunos trabajos considerados críticos podrían autorizarse durante la noche, siempre que las condiciones del tráfico lo permitan y no comprometan la circulación.

Durante las horas de mayor demanda, la autoridad buscará mantener la mayor cantidad posible de carriles disponibles en los puentes y túneles que administra.

Para los usuarios de Access-A-Ride, el panorama será distinto: el servicio de paratránsito operará normalmente durante todo el fin de semana festivo. Su Centro de Control permanecerá abierto las 24 horas y los pasajeros podrán reservar sus viajes con uno o dos días de anticipación.

Con miles de personas movilizándose durante el último gran fin de semana del verano, la recomendación de la MTA es sencilla: revisar el servicio antes de viajar. Los horarios, recorridos y conexiones pueden cambiar, incluso cuando el calendario general indique que el transporte está operando.

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