Esto es lo que reciben en promedio los cónyuges de beneficiarios del Seguro Social

El Seguro Social no solo entrega beneficios a quienes acumularon suficientes años de trabajo. Los cónyuges e incluso algunos excónyuges pueden recibir pagos basados en el historial laboral de otra persona, aunque las cantidades suelen ser considerablemente menores que las que reciben los trabajadores jubilados.

El beneficio conyugal promedio es de $986.53 al mes

Los datos más recientes citados por The Motley Fool corresponden a julio de 2026 y muestran que el beneficio conyugal promedio pagado por la Administración del Seguro Social (SSA) es de $986.53 mensuales.

La diferencia frente a lo que recibe un trabajador jubilado es importante.

Durante el mismo periodo, el beneficio promedio para los jubilados alcanzó $2,085.98 mensuales, es decir, más del doble del promedio correspondiente a los cónyuges.

Los beneficios conyugales pueden resultar especialmente importantes para quienes nunca trabajaron o no acumularon un historial de ingresos suficiente para obtener un beneficio del Seguro Social por cuenta propia.

Además, no están reservados exclusivamente para personas actualmente casadas: algunos excónyuges que cumplen los requisitos también pueden tener derecho a recibirlos.

El máximo puede ser equivalente al 50%

Una de las razones por las que el promedio es menor está en la forma en que se calcula este beneficio.

El pago conyugal puede alcanzar como máximo el 50% del beneficio que le corresponde al trabajador en su edad plena de jubilación.

Por ejemplo, si una persona tiene derecho a recibir $2,000 mensuales al alcanzar su edad plena de jubilación, su cónyuge podría obtener un beneficio conyugal máximo de $1,000 al mes.

Sin embargo, solicitar el beneficio antes de alcanzar la propia edad plena de jubilación puede reducir permanentemente la cantidad mensual que recibe el cónyuge.

Esperar después de la edad plena no aumenta el pago

Existe otra diferencia importante respecto a los beneficios de jubilación obtenidos mediante el propio historial laboral.

Una persona que retrasa estos últimos puede acumular créditos equivalentes al 8% anual hasta los 70 años.

Ese incentivo no existe para los beneficios conyugales. Una vez alcanzada la edad plena de jubilación, retrasar la solicitud no aumenta el pago.

Por ello, esperar más allá de ese momento únicamente para intentar conseguir un beneficio conyugal mayor no ofrece esa ventaja.

También pueden recibirlos personas que trabajaron

Tener un historial laboral propio tampoco elimina automáticamente la posibilidad de recibir un beneficio conyugal.

Una persona que tuvo ingresos relativamente bajos durante su vida laboral podría descubrir que el beneficio calculado a partir del historial de su pareja resulta superior.

En estos casos, el Seguro Social paga la cantidad mayor entre el beneficio propio y el beneficio conyugal.

Sin embargo, no permite cobrar los dos beneficios completos al mismo tiempo.

Debido a las cantidades involucradas, quienes esperan depender principalmente de este beneficio durante la jubilación deben considerar que podría no ser suficiente para cubrir todas sus necesidades.

Con un promedio actual inferior a $1,000 mensuales, conocer de antemano cuánto podría recibirse es fundamental para planificar otros ingresos y ahorros para el retiro.

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