Seguro Social enviará pagos de hasta $5,181 esta semana: quiénes los recibirán

Una nueva ronda de pagos del Seguro Social llegará esta semana a millones de beneficiarios en Estados Unidos. Aunque el beneficio máximo puede alcanzar los $5,181 mensuales en 2026, esa cantidad está reservada para un grupo muy reducido de jubilados que cumplen condiciones específicas.

Quiénes recibirán su pago esta semana

El calendario de la Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los pagos de jubilación de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario.

Quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes recibirán su depósito el miércoles 9 de septiembre de 2026, correspondiente al segundo miércoles del mes.

Los nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes deberán esperar hasta el tercer miércoles de septiembre, mientras que aquellos cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el 31 de cualquier mes cobrarán el cuarto miércoles.

Sin embargo, hay excepciones. Las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) generalmente reciben su pago del Seguro Social el día 3.

Los beneficiarios de SSDI, por su parte, siguen el mismo calendario por cumpleaños que los jubilados. El SSI utiliza un calendario diferente y normalmente se paga el día 1.

Quién puede recibir hasta $5,181

Los $5,181 representan el beneficio máximo mensual para una persona que se jubila a los 70 años en 2026.

En comparación, el máximo para quien solicita sus beneficios al alcanzar su edad plena de jubilación es de $4,152 mensuales.

Llegar a $5,181 requiere haber obtenido ingresos iguales o superiores al máximo sujeto a impuestos del Seguro Social durante aproximadamente 35 años de trabajo y, además, esperar hasta los 70 años para reclamar.

En 2026, el límite de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social es de $184,500.

Por ello, muy pocos jubilados califican para el máximo. FinanceBuzz señala que el beneficio mensual promedio para trabajadores jubilados se situó en aproximadamente $2,071 en enero de 2026, después del ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8%.

Para trabajadores jubilados con un cónyuge de edad avanzada también cobrando beneficios, el promedio es de $3,208.

Cómo se determina el monto del Seguro Social

La SSA considera los 35 años de mayores ingresos del trabajador, ajustados al crecimiento salarial. Si una persona trabajó menos de 35 años, los años faltantes se contabilizan con ingresos de cero, reduciendo potencialmente su promedio.

La edad también tiene un efecto importante. Para quienes nacieron en 1960 o después, la edad plena de jubilación es 67 años.

Solicitar desde los 62 reduce permanentemente el beneficio, mientras que esperar después de los 67 puede aumentarlo aproximadamente 8% por año hasta los 70.

Qué hacer si el pago no llega

Si el dinero no aparece en la fecha programada, la SSA recomienda esperar al menos tres días de envío antes de reportarlo.

Después conviene consultar con el banco y verificar en la cuenta my Social Security que la información de depósito directo sea correcta.

Si el problema continúa, los beneficiarios pueden comunicarse con la SSA al 1-800-772-1213, o al 1-800-325-0778 para TTY (sistema de comunicación telefónica diseñado para personas sordas, con dificultades auditivas o con problemas del habla).

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