10 estados donde los jubilados reciben más dinero del Seguro Social

El lugar donde vive una persona no determina directamente cuánto recibirá del Seguro Social, pero los promedios estatales muestran diferencias considerables. En 2026, algunos estados superan el promedio nacional por más de $200 mensuales.

Connecticut encabeza la lista

De acuerdo con FinanceBuzz, el beneficio promedio de jubilación del Seguro Social era de aproximadamente $2,081 mensuales en abril de 2026.

Para calcular los promedios estatales, el medio utilizó cifras de 2024 publicadas en el Suplemento Estadístico Anual 2025 de la Administración del Seguro Social (SSA) y las actualizó considerando los ajustes por costo de vida (COLA) de 2.5% en 2025 y 2.8% en 2026.

Estos son los 10 estados con los pagos mensuales promedio estimados más elevados:

1. Connecticut: $2,314.

2. Nueva Jersey: $2,308.

3. Nuevo Hampshire: $2,301.

4. Delaware: $2,287.

5. Maryland: $2,254.

6. Washington: $2,212.

7. Minnesota: $2,208.

8. Massachusetts: $2,196.

9. Michigan: $2,177.

10. Utah: $2,176.

En estos estados, los jubilados reciben entre $105 y $243 más al mes que el promedio nacional.

Buena parte de los territorios que aparecen en los primeros lugares se encuentran en el noreste del país, aunque también hay representantes del oeste y medio oeste.

Muchos presentan costos de vida e ingresos familiares superiores al promedio.

Vivir en un estado no aumenta automáticamente el beneficio

La diferencia entre estados no significa que la SSA premie a una persona por vivir en Connecticut o reduzca su cheque por mudarse a otra entidad.

La misma fórmula federal se utiliza en todo Estados Unidos.

Uno de los elementos fundamentales es el historial laboral.

La SSA utiliza los 35 años con mayores ingresos del trabajador para calcular un promedio ajustado por inflación.

Posteriormente considera esa cantidad y la fecha de nacimiento para establecer el monto de seguro primario (PIA), correspondiente al beneficio completo disponible al alcanzar la edad plena de jubilación.

Para quienes nacieron en 1960 o después, esa edad es 67 años.

Por ello, los estados donde los salarios han sido históricamente más elevados pueden terminar registrando beneficios promedio superiores.

Los movimientos de jubilados entre estados también pueden modificar los promedios, aunque mudarse no cambia por sí mismo el beneficio individual.

La edad para solicitar el Seguro Social también importa

Los trabajadores pueden comenzar a cobrar desde los 62 años, pero hacerlo anticipadamente puede reducir permanentemente el beneficio hasta 30%.

En cambio, después de alcanzar la edad plena de jubilación, retrasar la solicitud hasta los 70 años genera créditos por jubilación demorada equivalentes a 8% por cada 12 meses.

Sin embargo, recibir un cheque promedio más alto no necesariamente significa tener mayor poder adquisitivo.

El costo de vida puede hacer que un beneficio menor rinda más en determinados estados.

Por esa razón, FinanceBuzz recomienda considerar gastos, impuestos y otras fuentes de ingresos al planificar la jubilación, en lugar de basarse únicamente en los promedios estatales.

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