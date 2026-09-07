Falsas ofertas de empleo engañan a candidatos para instalar programas que roban dinero

La búsqueda de trabajo se ha convertido en una nueva oportunidad para los ciberdelincuentes. Falsos reclutadores están contactando a candidatos mediante plataformas legítimas y simulando procesos de contratación para convencerlos de instalar programas maliciosos capaces de robar información y dinero.

Una entrevista terminó con el robo de sus ahorros

Uno de los casos documentados por BBC comenzó cuando una persona que había anunciado en LinkedIn que buscaba empleo recibió una propuesta de un supuesto reclutador.

La interacción parecía legítima: incluso realizaron una videollamada antes de que el candidato recibiera una evaluación técnica mediante un documento de Google Sheets.

El problema era que el archivo estaba preparado para distribuir software malicioso.

Después de completar la prueba, la víctima se fue a dormir y al despertar descubrió que sus billeteras digitales habían sido vaciadas. Los atacantes consiguieron robar más de $1,000 dólars en criptomonedas.

“Es una sensación horrible perder una cantidad considerable, algo que no le desearía ni a mi peor enemigo”, declaró la víctima, quien pidió permanecer en el anonimato.

También describió el impacto posterior al ataque: “Borré mi computadora y cambié todas mis contraseñas, y estaba exhausto, emocional y mentalmente agotado”.

Agregó: “Sentí una mezcla de incredulidad y enojo, con los hackers y conmigo mismo. También estaba confundido hasta que descubrí cómo me habían atrapado”.

Las estafas pueden parecer procesos de contratación reales

Investigadores de ciberseguridad de ‘Have I Been Squatted’ analizaron el ataque y advirtieron que esta modalidad puede ser particularmente difícil de detectar.

“No se trataba de un correo electrónico mal escrito con un archivo adjunto sospechoso: esta persona fue guiada a través de lo que parecía una entrevista de trabajo real, en páginas reales de Google, detrás de un inicio de sesión real de Google, y el software que le pidieron instalar estaba firmado digitalmente como cualquier aplicación legítima”, explicó Juxhin D Brigjaj, director ejecutivo de la compañía.

LinkedIn e Indeed han advertido sobre el aumento de las estafas laborales.

Datos divulgados por LinkedIn indican que los profesionales jóvenes tienen la mayor exposición a estos fraudes, con 32%.

Además, otro 32% reconoce haber ignorado señales de alerta debido a la competencia existente en el mercado laboral.

Aplicaciones falsas pueden dar acceso a información privada

Los delincuentes también intentan convencer a los candidatos de instalar supuestas herramientas para continuar con la entrevista.

BBC menciona aplicaciones falsas que imitan a Indeed Interview y otra llamada MyInterview.

Entre los mensajes utilizados aparecen instrucciones como “Completa tu entrevista instalando la aplicación de Indeed” o “acuerdo salarial disponible después de instalar la aplicación”.

Una vez instalados, estos programas pueden permitir a los atacantes acceder a datos privados para extorsionar a las víctimas o realizar ataques financieros.

Indeed hizo una advertencia contundente: “Las entrevistas a través de la plataforma de Indeed se realizan completamente en un navegador y nunca requieren descargar una aplicación especial”.

“Cualquier mensaje que pida a una persona que busca empleo descargar una aplicación para participar en una entrevista no es legítimo”, agregó la compañía.

LinkedIn recomienda comprobar que tanto la empresa como la vacante realmente existan e investigar cuidadosamente antes de continuar las conversaciones con un supuesto reclutador.

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