Hallan a mujer de 27 años asesinada a golpes en su casa de Manhattan cerca de un niño

Una mujer de 27 años fue encontrada sin vida tras ser asesinada a golpes el domingo en una vivienda de Manhattan, donde un menor de corta edad había permanecido solo con el cadáver durante un tiempo indeterminado, informaron las fuentes policiales.

Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) se apersonaron después de recibir una llamada para comprobar el estado de una persona; hallaron el cuerpo de la mujer en el interior de la residencia, junto con un niño de 5 años, que resultó ileso, en la violenta escena del crimen que tuvo lugar en la calle 156, cerca de la avenida Amsterdam, poco después de la 1:30 de la tarde.

De acuerdo con los funcionarios del NYPD, la mujer tenía el rostro y el cuello gravemente golpeados.

Varias fuentes consultadas por el New York Post dijeron que el incidente fatal parece ser un asunto doméstico, y el sospechoso sigue sin ser arrestado. El domingo no se dio a conocer el origen del vínculo entre la víctima y el atacante.

La oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York será quien determine la causa de muerte de la mujer, informaron las autoridades.

La identidad de la víctima no fue dada a conocer a la espera de la notificación a la familia.

Si usted o alguien que conoce se ve afectado por alguno de los problemas planteados en esta historia, llame a la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica al 1-800-799-SAFE (7233) o envíe un mensaje de texto con la palabra START al 88788.

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