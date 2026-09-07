Investigan accidente de avión de carga de Amazon que dejó cinco muertos en Miami

Investigadores federales se trasladaron al sur de Florida para determinar qué provocó el accidente de un avión de carga de Amazon ocurrido este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, que dejó cinco personas muertas y otras cinco heridas.

Testigos comenzaron a relatar los momentos de tensión que vivieron cuando la aeronave se salió de la pista, impactó y terminó envuelta en llamas.

Grace Mercado contó a CBS News que viajaba en un vehículo junto a su pareja cuando ambos escucharon un fuerte estruendo. El hombre que conducía preguntó alarmado si se trataba de un accidente aéreo.

“Fue como sacado de una película”

Relató que levantó la mirada de su teléfono y observó el avión de carga fuera de la pista. Describió el impacto como un sonido extremadamente fuerte, similar a un temblor, y aseguró que la escena parecía irreal.

“Fue como sacado de una película”, afirmó la testigo al describir cómo la aeronave comenzó a quedar cubierta de humo.

Mercado también contó que inicialmente no observó ambulancias ni equipos de emergencia en el lugar, aunque la respuesta se produjo rápidamente. De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, más de 60 unidades y aproximadamente 200 efectivos fueron desplegados tras el accidente, con los primeros equipos llegando pocos segundos después del incidente.

“Fue una locura total”, relató Mercado sobre la magnitud de la emergencia.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su solidaridad con las personas heridas.

Las autoridades todavía no han divulgado la identidad de quienes murieron en el accidente.

La investigación estará a cargo de especialistas de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, quienes buscarán establecer por qué el avión se salió de la pista y terminó estrellándose.

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