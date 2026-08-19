Amazon llevará entregas con drones a casi 500 ciudades de EE.UU.: quiénes podrán recibir paquetes en 30 minutos

Amazon prepara una de las mayores expansiones de su servicio Prime Air desde que comenzó a probar entregas con drones en Estados Unidos. La compañía quiere llevar este sistema a casi 500 ciudades antes de que termine 2026, con paquetes pequeños que podrían llegar a la puerta del cliente en unos 30 minutos.

El despliegue multiplicaría por más de seis el alcance actual del programa y llevaría los vuelos a cientos de nuevas comunidades, principalmente suburbanas. Entre las áreas metropolitanas incluidas en la expansión aparecen Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise.

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Qué paquetes podrá entregar Amazon por drone

Prime Air no reemplazará las entregas tradicionales para todos los pedidos. El servicio está pensado para artículos pequeños y ligeros.

Los drones de Amazon pueden transportar paquetes de hasta 5 libras, alrededor de 2.3 kilos, y el objetivo es completar la entrega en aproximadamente 30 minutos.

Esto deja fuera productos grandes o pesados, pero abre la puerta a entregas rápidas de artículos cotidianos como productos para el hogar, determinados electrónicos pequeños, artículos de cuidado personal y otros pedidos compatibles con el límite de peso.

Amazon también considera que los drones pueden resultar especialmente útiles cuando el cliente necesita con urgencia un producto liviano, como determinados medicamentos.

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Quiénes podrán recibir paquetes en 30 minutos

Vivir en una de las casi 500 ciudades no garantizará automáticamente tener acceso a la entrega con drones. La cobertura dependerá de la distancia entre la vivienda y una instalación habilitada de Prime Air, de las restricciones del espacio aéreo y de las características físicas del lugar de entrega. En cada zona, los drones parten desde instalaciones de Amazon y operan dentro de un radio determinado.

Amazon está enfocando la expansión principalmente en zonas suburbanas, donde existen menos obstáculos que en los centros urbanos densos. Rascacielos, grandes aeropuertos, árboles, piscinas, construcciones y otros elementos pueden dificultar la operación o impedir que el drone encuentre una zona segura para depositar el paquete.

Por eso, incluso dentro de una misma ciudad, algunos códigos postales podrían tener el servicio mientras otros no.

Cuánto costará recibir un pedido con drone

El precio dependerá de si el cliente pertenece a Amazon Prime y del valor del pedido. Según la información divulgada por la compañía:

Los miembros de Amazon Prime tendrán entrega con drone gratuita en pedidos superiores a $50.

Para pedidos inferiores a $50, los miembros Prime pagarán $2.99.

Los clientes que no sean miembros de Prime pagarán $4.99 por la entrega con drone.

Estas tarifas corresponden al servicio de entrega y no modifican el precio de los productos comprados.

Amazon quiere llegar a 30 millones de clientes este año

El CEO de Amazon, Andy Jassy, señaló previamente que Prime Air ya había realizado operaciones en sitios de varios estados, entre ellos Arizona, Florida, Kansas, Louisiana, Michigan, Nebraska y Texas.

La compañía espera que la red tenga capacidad para prestar servicio a comunidades donde viven alrededor de 30 millones de clientes para fines de 2026.

A más largo plazo, Amazon se fijó una meta todavía más ambiciosa: entregar hasta 500 millones de paquetes por año mediante drones para finales de esta década.

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La FAA tiene un papel clave en la expansión

Amazon no puede simplemente comenzar a volar drones en cualquier comunidad. La Administración Federal de Aviación (FAA) regula las operaciones comerciales de entrega con drones. Prime Air cuenta con certificación para realizar este tipo de vuelos y obtuvo permisos que le permiten operar determinados drones más allá del campo visual directo de los pilotos.

Sin embargo, la expansión hacia nuevas comunidades requiere continuar cumpliendo requisitos regulatorios y, en determinados casos, procesos específicos de evaluación y autorización.

La FAA, por ejemplo, ha publicado durante 2026 evaluaciones relacionadas con nuevas operaciones de Prime Air en distintos puntos del país.

¿Llegarán los drones de Amazon a Nueva York?

La compañía no anunció que el servicio vaya a cubrir de manera general la ciudad de Nueva York dentro de esta expansión. El modelo actual favorece las zonas suburbanas y evita entornos donde los edificios altos, el tráfico aéreo intenso y la proximidad de grandes aeropuertos dificultan las operaciones.

Eso significa que la expansión podría resultar más viable en áreas periféricas o suburbanas de grandes regiones metropolitanas que en el centro de Manhattan u otras zonas densamente edificadas.

Amazon irá habilitando las nuevas áreas a medida que obtenga las autorizaciones necesarias y complete la infraestructura para operar los drones.

Una competencia cada vez mayor con Walmart

El plan también acelera la carrera entre Amazon y Walmart por conseguir entregas cada vez más rápidas.

Ambas compañías están combinando almacenes más cercanos a los consumidores, inteligencia artificial, vehículos tradicionales y drones para reducir el tiempo entre una compra online y su llegada al hogar. Walmart tiene, además, una fuerte ventaja territorial gracias a su extensa red de tiendas en Estados Unidos.

A pesar del crecimiento, los drones todavía representan una pequeña parte del enorme volumen de paquetes que Amazon mueve cada año. Las limitaciones de peso, clima, regulación y ubicación hacen que, por ahora, sigan siendo un complemento de las entregas tradicionales y no su reemplazo.

Pero si Amazon consigue cumplir su objetivo de llegar a casi 500 ciudades en 2026, millones de consumidores estadounidenses podrían empezar a ver con mucha más frecuencia drones descendiendo cerca de sus casas con pedidos realizados apenas media hora antes.

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