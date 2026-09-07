Mexicano Raúl ‘Tayzon’ Flores rompió récord mundial de peso muerto al levantar 1.126.6 libras y superar a actor de Game of Thrones

México ha vuelto a inscribir su nombre en lo más alto del deporte. Raúl Abraham ‘Tayzon’ ahora puede presumir de ser el hombre más fuerte del mundo tras levantar 1.126.6 libras de peso muerto.

El oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, levantó los 511 kilogramos en la World Deadlift Championships 2026 y estableció un nuevo récord mundial de peso muerto.

Flores fue profeta en Birmingham, Inglaterra, y logró dejar atrás la marca del islandés Hafþór Júlíus Björnsson, actor que interpretó a ‘La Montaña’ en Game of Thrones, y que había levantado 1 123.6 libras (510 kg) en 2025.

A los 24 años, el mexicano Tayzon Flores logró un registro histórico: levantó 999.7 libras (453.5 kg) en 2025, convirtiéndose en el primer hombre en superar oficialmente la barrera de las 1 123.6 libras (510 kg) en peso muerto dentro de una competencia de strongman.

El 25 de agosto, durante un entrenamiento, Flores había levantado 1 111.1 libras (504.04 kg), aunque esa marca no tenía validez oficial.

Su proyección no era desconocida, ya que incluso la organización Giants Live lo reseñó como uno de los pocos atletas con posibilidades de igualar o superar el récord de Hafthor Björnsson.

En su preparación, Flores llegó a realizar tres repeticiones con 1 036.1 libras (470 kg). El mexicano de cinco pies con 11 pulgadas y 368 libras ya había competido con rivales de más envergadura que la suya.

Flores enfrentó a verdaderos guantes de seis pies y seis pulgadas, un contraste de altura y peso en comparación con sus condiciones.

Su levantamiento lo expone como el mexicano más fuerte de todos los tiempos en peso muerto dentro del circuito profesional de strongman.

En 2016, Eddie Hall se convirtió en el primer hombre en levantar 1.102 libras (500 kilos) en una competencia de strongman. Años después, Hafþór Björnsson llevó la marca hasta 1.124 libras (510 kilos) en 2025.

Ahora, Raúl Flores volvió a mover la frontera del imposible con sus 1.126 libras (511 kilos) en Birmingham.

El mexicano necesitó apenas un año para superar el registro que Björnsson había impuesto en ese mismo escenario.

Raúl Abraham Flores nació en el 2000 y comenzó a entrenar en 2019 tras dejar sus estudios de criminología. Debutó en strongman en 2021 y en tan solo cuatro años se convirtió en el primer mexicano varonil en avanzar a la final del Arnold Strongman Pro/Am.

Tras convertirse en el hombre más fuerte del mundo en el peso muerto con los 511 kilos, Flores compartió en redes sociales un mensaje en el que aprovechó para recordar los orígenes de su sobrenombre.

El competidor explicó que adoptó ese nombre de ‘Tayzon’ como homenaje a su perro fallecido y que, años atrás, le había prometido que algún día sería conocido en todo el mundo gracias a una hazaña en los deportes de fuerza.

“Hace años, cuando mi perrito Tayzon se fue, le prometí que algún día su nombre sería conocido en todo el mundo. Que algún día, en algún evento de fuerza, habría personas que escucharían ese nombre y sabrían quién estaba detrás de él. Hoy, en el escenario de Giants Live Strongman, mientras levantaba los 511 kilos que me convirtieron oficialmente en el hombre más fuerte del mundo en el peso muerto, entendí que no estaba levantando solamente una barra. Estaba levantando una promesa”, escribió.



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