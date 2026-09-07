Murió a los 48 años el luchador y guitarrista ‘The Butcher’ tras desplomarse en un combate en Pensilvania

El luchador y guitarrista Andy Williams, conocido en el ring como ‘The Butcher’, murió a los 48 años tras sufrir una emergencia médica y desplomarse al finalizar su combate de parejas durante una función de Enjoy Wrestling en el Mr. Smalls Theater, en Millvale, Pensilvania, el pasado viernes.

Williams acababa de concluir su encuentro junto a su compañero Jesse Guilmette (‘The Blade’). El equipo médico del recinto reaccionó de inmediato y le practicó RCP mientras se pedía una ambulancia, pero el esfuerzo no logró revertir la situación.

La gravedad del cuadro médico y lo dramático de la imagen obligaron a la empresa Enjoy Wrestling a suspender el resto del evento y desalojar a los fans del recinto.

Tras esto, Williams fue trasladado a un hospital, donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, no hubo mejora en su estado y terminó falleciendo.

Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del condado de Allegheny confirmó su muerte. Horas después, All Elite Wrestling (AEW) también lamentó la partida física de quien fuera una de las figuras de su división de parejas.

“En All Elite Wrestling lamentamos profundamente el fallecimiento de Andy Williams, también conocido como ‘The Butcher’”, expresó la empresa, que destacó además su respeto entre compañeros dentro y fuera del ring.

All Elite Wrestling is saddened to learn of the passing of Andy Williams, aka The Butcher. A trailblazing musician with ETID and Atomic Rule, Williams made a successful transition into the world of professional wrestling and was incredibly respected by his peers both in and out? pic.twitter.com/FZ5WhSGsFl — All Elite Wrestling (@AEW) September 6, 2026

De Nueva York al estrellato

Williams nació en Buffalo, Nueva York, y se hizo conocido primero en la música. Fue guitarrista de Every Time I Die, banda de metalcore formada en 1998 y muy influyente dentro de la escena alternativa.

Durante casi 20 años giró por todo el país y Europa, grabó discos, participó en festivales y se hizo un ícono. La banda se disolvió en 2022, pero para entonces Williams ya se dedicaba a la lucha profesional.

A este mundo entró sin forzar nada. Williams era fanático de la lucha desde niño y comenzó a entrenar y a participar en funciones independientes mientras seguía activo como músico.

Williams comenzó a entrenarse como luchador a principios de la década de 2010 y debutó profesionalmente en 2015.

Su físico le imponía una gran presencia y lo hacían ver como un hombre rudo que resaltaba. Adoptó el nombre de ‘The Butcher’, un personaje intimidante, silencioso y de fuerza bruta.

Formó equipo con Jesse Guilmette, ‘The Blade’, con quien creó una dupla conocida como ‘The Butcher and The Blade’, equipo que pasó por AEW, ROH, TNA y otras promociones.

En 2019, Williams y Guilmette debutaron en All Elite Wrestling (AEW), una de las empresas más importantes de Estados Unidos.

Tras su etapa en AEW, Williams continuó luchando en empresas independientes, especialmente en la escena del noreste de Estados Unidos. Enjoy Wrestling, donde ocurrió su desplome, era una de las promociones donde trabajaba con frecuencia.



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