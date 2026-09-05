Liberan a agente de ICE acusado de mentir sobre tiroteo contra un venezolano en Minnesota

Un agente de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos quedó en libertad bajo fianza tras comparecer ante un tribunal federal, donde enfrenta cargos por presuntamente mentir a investigadores sobre las circunstancias en las que disparó contra un venezolano durante el operativo migratorio desplegado en Minnesota este año.

Christian Castro se entregó a las autoridades el jueves por la noche y fue presentado el viernes ante un tribunal federal en McAllen, Texas. El juez ordenó su liberación bajo una fianza no garantizada de $75,000 dólares y le impuso el uso de un dispositivo de monitoreo GPS en el tobillo.

La acusación federal sostiene que Castro proporcionó una versión falsa sobre el enfrentamiento ocurrido en enero, cuando resultó herido Julio César Sosa-Celis. De acuerdo con el expediente, el agente afirmó ante un investigador del FBI que un hombre lo golpeó con una escoba roja y que posteriormente otro lo atacó con una pala para nieve, por lo que abrió fuego mientras se encontraba en el suelo.

La investigación federal sostiene una versión diferente. La acusación señala que Castro tuvo un breve forcejeo con Sosa-Celis y otro hombre antes de que ambos ingresaran a una vivienda donde se encontraba un niño de un año. El agente habría disparado a través de la puerta mientras esta comenzaba a cerrarse, alcanzando a Sosa-Celis en una pierna.

El documento judicial sostiene que no hubo ninguna agresión contra Castro con una escoba ni que las personas involucradas utilizaran la escoba y la pala de la manera descrita por el agente.

Los abogados David A. Lindenmuth y Rolando Cantu indicaron que Castro se declarará no culpable. El agente deberá presentarse nuevamente ante un tribunal federal en Minnesota el 18 de septiembre.

Primer proceso federal contra un agente por hechos vinculados con el operativo

El caso constituye el primer proceso impulsado por el Departamento de Justicia contra un funcionario federal por actuaciones relacionadas con la denominada Operación Metro Surge, un amplio despliegue migratorio que llevó a miles de agentes a las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul y provocó protestas y detenciones.

El operativo también estuvo marcado por los tiroteos mortales de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

The Associated Press informó que las acusaciones federales contra Castro coinciden en buena medida con los cargos presentados previamente por las autoridades de Minnesota, que lo acusan de agresión y de presentar un reporte falso relacionado con el tiroteo en el que resultó herido Sosa-Celis.

Inicialmente, los fiscales federales habían acusado a Sosa-Celis y a Alfredo Alejandro Aljorna, el otro hombre involucrado en el incidente, de agredir al agente. Esos cargos fueron retirados después de que imágenes de video pusieran en duda la versión ofrecida por Castro.

El agente fue suspendido de ICE en febrero mientras continuaba la investigación.

Castro había salido de prisión la semana pasada después de que el gobernador de Texas se negara inicialmente a firmar una orden de extradición que permitiera trasladarlo a Minnesota para enfrentar los cargos estatales.

Investigación genera tensiones dentro del Departamento de Justicia

El caso también provocó divisiones dentro del Departamento de Justicia. Un fiscal que participó en la investigación acusó a sus superiores de impedir que Castro enfrentara cargos más graves por posibles violaciones de derechos civiles.

En un correo electrónico obtenido por ProPublica, el fiscal Matthew Evans comunicó a abogados de Sosa-Celis y de otras personas relacionadas con el caso que Castro sería procesado únicamente por proporcionar declaraciones falsas, pese a sus objeciones.

Evans afirmó que la decisión había sido tomada por altos funcionarios del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Federal.

Una persona familiarizada con la investigación dijo a The Associated Press que la pesquisa sobre posibles violaciones de derechos civiles continúa y que todavía podrían presentarse cargos adicionales. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada públicamente para discutir investigaciones en curso.

Evans fue posteriormente despedido y el Departamento de Justicia investiga ahora si incurrió en alguna conducta ilegal durante su participación en el caso.

Mientras tanto, Robin Wolpert, abogada de Sosa-Celis, pidió que Castro enfrente cargos más severos. La defensa del venezolano sostiene que las declaraciones del agente buscaban ocultar que disparó contra su cliente a través de la puerta de una vivienda ocupada y sin una justificación válida de defensa propia.

Sosa-Celis pretende que Castro responda plenamente por sus acciones y también evalúa reclamar una indemnización al gobierno federal, informó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Minnesota.

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