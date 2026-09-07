Organismo de supervisión denuncia abandono en las instalaciones eléctricas de la MTA

Un informe del organismo de control de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) publicado la semana pasada indica que las subestaciones que alimentan el tercer riel del metro no están recibiendo mantenimiento adecuado por parte de los empleados de la agencia, casi dos años después de la explosión de una sala eléctrica que dejó a miles de usuarios atrapados bajo tierra.

El documento publicado por la oficina del Inspector General de la MTA dio a conocer que la agencia no hizo todo el mantenimiento requerido en las subestaciones en 2024.

El parte señaló que el 19% de las revisiones de mantenimiento de campo de ese año —en las que los empleados de transporte completan una serie de tareas en diferentes visitas— no tuvieron lugar, lo que causó un mayor riesgo de fallas en los equipos, que pueden afectar las operaciones del sistema y la seguridad de los empleados.

La auditoría se hizo a raíz de una explosión por cortocircuito ocurrida en diciembre del mencionado año en una subestación de State Street, en el centro de Brooklyn. La explosión fue tan fuerte que arrancó una puerta de sus bisagras. Más de 4,000 pasajeros quedaron atrapados por varias horas entre las estaciones Jay Street-MetroTech y Hoyt-Schermerhorn debido a una grave interrupción del servicio de transporte.

De acuerdo con el informe, las “no conformidades” de las subestaciones, o defectos en las instalaciones que necesitaban reparación, tampoco se registraron ni se les dio seguimiento adecuadamente en 2024.

Por su parte, Demetrius Crichlow, presidente de NYC Transit, declaró que la agencia está tomando medidas para mejorar la infraestructura eléctrica del metro, con el fin de que sea más segura y confiable para el público. Agregó que la MTA ya había implementado varias reformas clave tras la falla de la subestación, informó Gothamist.

“Las inspecciones omitidas de las subestaciones eléctricas son inaceptables, y la dirección de la División de Energía se ha reestructurado —separando la supervisión de la energía y las señales— para centrarse en mejorar las prácticas de mantenimiento y modernizar la infraestructura crítica”, declaró Crichlow en un comunicado.

“Desde los sucesos de hace dos años, se han rehabilitado 30 subestaciones, además de una inversión prevista de $3,000 millones de dólares en nuevos sistemas eléctricos, lo que alivia las dificultades que supone el mantenimiento de una infraestructura centenaria”.

En este sentido, los detectives del organismo de control escribieron que personal no cualificado de la MTA evaluó los daños de la explosión del 2024, lo que obstaculizó los esfuerzos para evitar que un incidente parecido volviese a suceder.

“Durante esta evaluación, se desmontó el transformador, lo que comprometió cualquier evaluación posterior que pudiera haber realizado un experto en la materia… NYC Transit debería elaborar directrices claras y protocolos detallados posteriores a incidentes para que el personal los siga, incluida la contratación de un consultor externo cuando se necesite experiencia ajena a NYC Transit para evaluar cualquier equipo que haya sufrido una falla catastrófica y para formular recomendaciones que reduzcan el riesgo de futuros incidentes”, explica el documento.

El plan actual de construcción de cinco años de la agencia se enfoca en la modernización de la infraestructura obsoleta del sistema, incluidas las subestaciones, los estacionamientos de trenes, los vagones de los trenes y las estaciones de metro.

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