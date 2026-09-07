Tu jubilación puede rendir el doble en estos 10 países, pero Medicare no viaja contigo

Una pareja jubilada puede vivir en Grecia con un presupuesto de entre $2,000 y $2,700 dólares al mes, según el Índice Global de Retiro 2026 de International Living, analizado este 2 de septiembre en un reportaje especial de Quartz.

El paraíso helénico desplazó por primera vez a Portugal y España del primer lugar del ranking gracias, entre otros factores, a sus costos de vida más reducidos y a una tasa fija de 7% sobre ingresos de fuente extranjera durante hasta 15 años.

Pero el ahorro en vivienda y comida no cuenta toda la historia. Medicare no cubre la atención médica fuera de Estados Unidos, salvo en tres situaciones muy específicas. Esa limitación puede convertir el ahorro de miles de dólares al año en un riesgo financiero importante en caso de sufrir una emergencia médica en el extranjero.

¿Por qué el dinero rinde más fuera de Estados Unidos?

El ranking de International Living, en su edición 35, evalúa 24 países en rubros como vivienda, salud, costo de vida, visas, clima e infraestructura. En Panamá, segundo lugar del listado, el costo mensual individual sin renta es de apenas $800 dólares, frente a $1,166 dólares en Estados Unidos.

“Grecia ofrece ahora una base europea asequible con opciones de residencia accesibles y un estilo de vida que se siente rico sin el precio premium que Portugal y España han cargado cada vez más”, sostuvo Jennifer Stevens, editora ejecutiva de International Living, según Quartz.

El detalle que debes considerar: Medicare y la cobertura en el extranjero

La guía oficial de Medicare establece que Medicare Original, Partes A y B, generalmente no paga por hospitalización, consultas ni medicamentos obtenidos fuera de Estados Unidos. Solo existen tres excepciones: emergencias en Canadá durante viajes entre Alaska y el resto de EE.UU., atención a bordo de barcos en aguas territoriales y casos fronterizos muy específicos.

Fuera de esos escenarios, un jubilado tendría que cubrir el 100% de cualquier costo médico. Por eso, parte del presupuesto considerado para mudarse al extranjero debe incluir comprar un seguro médico internacional privado. Los planes Medigap C, D, F, G, M y N cubren 80% de una emergencia médica en el extranjero durante los primeros 60 días de un viaje, con deducible y máximo de por vida.

El ranking completo de 2026

Estos son los 10 principales destinos del ranking, el presupuesto mensual básico para radicar en ellos y alguna de las ventajas de elegirlos, de acuerdo con el análisis de International Living:

Grecia (90.1 puntos): $2,000 a $2,700 mensuales por pareja; tasa fija de 7% sobre ingresos extranjeros Panamá (89.3): $800 dólares mensuales individuales sin renta; economía dolarizada Costa Rica (87.6): variedad de microclimas y comunidad expatriada consolidada Portugal (87.4): cayó del primer lugar por requisitos de visa más estrictos México (87.3): $637 dólares mensuales individuales sin renta, el más bajo del top 5 Italia (85.3), Francia (84.4) y España (83.7): acceso a sistemas públicos de salud tras cumplir requisitos Tailandia (80.0): presupuesto desde $1,500 dólares, el más accesible del top 10 Malasia (79.3): permite a extranjeros comprar propiedad de forma directa

El nexo cultural para los jubilados hispanos

Para la comunidad hispana, destinos como México, Panamá y Costa Rica ofrecen una ventaja adicional: el idioma. Hablar español facilita trámites de residencia y vida cotidiana en países donde muchos hispanos ya tienen raíces culturales. En términos prácticos, la cercanía con México o Centroamérica también reduce el costo de los vuelos para visitar a la familia en Estados Unidos.

Qué debes considerar antes de tomar la decisión de mudarte

Investiga el requisito de ingreso mínimo: Panamá exige $15,000 dólares anuales de pensión por pareja. Grecia pide hasta $60,000

Compra un seguro médico internacional antes de mudarte. Su costo va de $80 a $520 dólares mensuales según región y edad

Mantén tu servicio de Medicare activo si planeas regresar: cancelar la Parte B puede generar penalizaciones permanentes

Prueba el país con una estancia corta antes de mudarte de forma definitiva

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los mejores destinos de jubilación fuera de EE.UU.

¿Cuál es el país más económico para jubilarte en 2026?

México, con $637 dólares mensuales de gasto individual sin renta, el más bajo entre los cinco primeros lugares del ranking.

¿Medicare cubre algo de atención médica fuera de Estados Unidos?

Prácticamente nada; solo emergencias muy específicas en la frontera con Canadá y casos marítimos en aguas territoriales.

¿Cuánto cuesta un seguro médico internacional para un jubilado?

Entre $80 y $520 dólares mensuales, según la región: El sureste asiático es lo más económico y el sur de Europa lo más costoso.

¿Por qué Grecia superó a Portugal y España en 2026?

Por requisitos de visa más estrictos y el aumento de costos en ambos países, según la editora ejecutiva de International Living.

¿Qué pasa si cancelo Medicare y luego quiero regresar?

Puedes enfrentar penalizaciones permanentes si no te reinscribes dentro de los períodos de inscripción especial establecidos.

Conclusión

El ahorro que promete un país como Grecia o Panamá solo se vuelve real si planificas tu cobertura médica con la misma seriedad con la que planificas tu presupuesto de vivienda.

Si ignoras la advertencia sobre Medicare, podrías gastar en una sola emergencia médica todo lo que ahorraste en años de vida más económica en el extranjero.

Sigue leyendo:

– Jubilados pueden ahorrar cientos de dólares al año en estados sin impuesto a los comestibles

– ¿Dónde es mejor envejecer en EE.UU.? Los 10 estados que ofrecen las mejores condiciones

– Jubilación e impuestos: por qué debes diversificar tus cuentas antes de retirarte