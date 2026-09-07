Cuánto puedes ganar al mes y seguir recibiendo SSI en 2026: NY tiene una excepción

Recibir Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no significa necesariamente que una persona no pueda trabajar. De hecho, la Administración del Seguro Social (SSA) permite tener ingresos laborales mientras se recibe el beneficio, aunque el monto del cheque puede disminuir a medida que aumentan las ganancias.

Para 2026, la SSA señala que el SSI está dirigido, en términos generales, a personas que no ganan más de $2,073 al mes por su trabajo. Sin embargo, no se trata de un límite idéntico para todos: puede cambiar según los ingresos del cónyuge, la situación familiar, otras fuentes de dinero y el estado donde viva el beneficiario.

Cuánto puedes ganar trabajando y seguir recibiendo SSI en 2026

El pago federal máximo del SSI en 2026 es de $994 mensuales para una persona y $1,491 para una pareja elegible. Estas cantidades aumentaron 2.8% frente a 2025 por el ajuste por costo de vida (COLA).

Pero ganar $994 al mes no significa automáticamente perder el beneficio. La razón es que la SSA no toma en cuenta cada dólar que una persona recibe como salario.

Como regla general, cuando el único ingreso proviene del trabajo, la SSA puede excluir los primeros $85: $20 correspondientes a la exclusión general de ingresos y otros $65 correspondientes a ingresos laborales. Después de eso, solo cuenta aproximadamente la mitad de las ganancias restantes.

Por ejemplo, si una persona gana $1,000 mensuales y no tiene otros ingresos: $1,000 – $85 = $915. La SSA cuenta aproximadamente la mitad de esos $915, es decir, $457.50. Esa cantidad se toma en consideración para determinar cuánto SSI corresponde pagar.

Por eso, una persona puede ganar bastante más que los $994 del beneficio máximo y seguir siendo elegible para algún pago de SSI.

Puedes ver: Qué es el AMI y cómo saber si calificas para una vivienda en Nueva York

El límite general de $2,073 al mes

La propia SSA establece actualmente como referencia que el SSI es generalmente para individuos que reciben menos de $2,073 mensuales de ingresos laborales.

Ese número surge de la forma en que se excluyen y contabilizan las ganancias, pero no debe interpretarse como un límite universal para todos los beneficiarios.

Los ingresos de un cónyuge, los ingresos de los padres en el caso de ciertos menores, una pensión, beneficios por desempleo o pagos del Seguro Social pueden modificar el cálculo.

Además, los ingresos que no provienen del trabajo tienen un efecto diferente. Según la SSA, por cada $1 recibido de fuentes como pensiones, desempleo o determinados beneficios por incapacidad, el SSI puede reducirse aproximadamente $1 después de aplicar las exclusiones correspondientes. En cambio, por cada $2 ganados trabajando, el SSI disminuye aproximadamente $1.

En Nueva York el límite de ingresos puede ser más alto

Para los residentes de Nueva York hay una consideración adicional. La SSA incluye a Nueva York entre los estados donde el límite mensual de ingresos para recibir SSI puede ser más alto que el límite general. También aparecen en esa categoría Nueva Jersey, California, Pennsylvania y otros estados.

La agencia no fija en esa página una única cifra aplicable a todos los neoyorquinos. El monto depende de las circunstancias de cada solicitante y de cómo se combine el beneficio federal con los suplementos correspondientes.

Por esa razón, la SSA recomienda solicitar el SSI incluso cuando los ingresos superen ligeramente el límite general, ya que la agencia determinará si la persona puede calificar bajo el límite más alto aplicable en su estado.

Tener pocos ingresos no es suficiente: también hay un límite de ahorros y bienes

Los ingresos mensuales son solo una parte de los requisitos. En 2026, los límites de recursos del SSI permanecen en:

$2,000 para una persona.

$3,000 para una pareja.

Entre los recursos con los que pueden contar se encuentran el dinero en cuentas bancarias, efectivo, acciones, bonos y determinadas propiedades.

Sin embargo, la SSA no cuenta todo lo que una persona posee. Generalmente quedan fuera del cálculo la vivienda principal y el terreno donde está ubicada, un vehículo utilizado para transporte y la mayoría de los objetos personales y bienes del hogar.

Esto significa que una persona puede cumplir con el límite de ingresos mensuales y aun así no ser elegible si posee recursos contables por encima del máximo permitido.

Quién puede solicitar SSI

El programa está destinado a adultos y niños con ingresos y recursos limitados que tengan una discapacidad o ceguera, así como a personas de 65 años o más, quienes no necesitan demostrar una discapacidad para solicitar el beneficio.

La SSA también aplica requisitos adicionales de ciudadanía o estatus migratorio para determinar quién puede recibir SSI.

En definitiva, $2,073 al mes sirve como referencia general para una persona cuyo ingreso proviene del trabajo, pero no como una cifra única para todos los casos. Para quienes viven en Nueva York, el límite incluso puede ser mayor según sus circunstancias.

Sigue leyendo:

Lotería de vivienda en NY ofrece apartamentos de hasta 3 habitaciones: cómo aplicar

Nueva lotería de viviendas en el Bronx: así puedes aplicar a apartamentos asequibles

Proponen ley para que jubilados puedan trabajar sin perder pagos del Seguro Social