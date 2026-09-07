Toluca se consagró campeón de la Leagues Cup tras vencer 2-0 a Rayados de Monterrey

Al final de la jornada del pasado domingo y comenzando la de este lunes, los Diablos Rojos del Toluca se consagraron campeones de la Leagues Cup luego de derrotar 2-0 a su similar de Rayados de Monterrey en el Shell Energy de Houston.

Toluca se coronó campeón en una final que encaminó desde el arranque y remató en el complemento. Alexis Vega abrió el marcador al minuto 4 y Helinho sentenció al 70 ante un Monterrey que nunca encontró respuesta.

El partido arrancó con un gol de vestuario cuando Viñas giró y sacó un disparo a media vuelta; Andrada alcanzó a rechazar, pero Alexis Vega llegó antes que su marcador y punteó el balón a las redes.

¡Gol de los Diablos! Alexis Vega abre la gran final de #LeaguesCup2026 ?



El capitán rompe el cero y pone a @TolucaFC al frente ante @Rayados ?



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El 1-0 condicionó todo el plan de Rayados. Monterrey intentó reaccionar con posesión y presión alta, pero careció de profundidad y terminó chocando una y otra vez con la defensa de los dirigidos por Mohamed.

En el segundo tiempo, Toluca administró el ritmo, cerró espacios y esperó el momento para liquidar. Lo encontró en una transición rápida que Helinho culminó con un disparo ajustado para el 2‑0 definitivo al minuto 70.

El contragolpe lo condujo Franco Romero, quien abrió la cancha; Viñas soltó un zurdazo que Andrada volvió a escupir y Helinho apareció para empujar el balón a la red.

¡Copy + paste de los Diablos! ?



Helinho aparece en la gran final de #LeaguesCup2026 y amplía la ventaja de @TolucaFC en Houston ????



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De este modo, Toluca se coronó en Houston y extendió una dinastía que ya no admite discusión bajo la conducción del entrenador argentino.

Con el 2‑0 sobre Rayados, los choriceros conquistaron la Leagues Cup 2026 y alcanzaron su sexto título en la era de Antonio Mohamed, una etapa marcada por trofeos en todas las competencias posibles.

Clausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones 2024‑25, Campeones Cup 2025 y la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El ciclo del ‘Turco’ ya tiene su cierre perfecto.



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