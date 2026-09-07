Unión Europea destaca intención de EE.UU. para intentar mediar entre Rusia y Ucrania

La Unión Europea (UE) manifestó este lunes su respaldo a las iniciativas diplomáticas promovidas por Estados Unidos para reactivar las negociaciones entre Ucrania y Rusia, un pronunciamiento que presentado por el portavoz comunitario de Exteriores, Christian Wigand, durante la rueda de prensa habitual de la Comisión Europea.

“La UE sigue apoyando todos los esfuerzos diplomáticos que puedan contribuir a lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Se acoge con especial satisfacción el impulso para generar una nueva dinámica mediante contactos diplomáticos y la visita de los negociadores estadounidenses a Kiev”, señaló el portavoz.

Señalamientos sobre las acciones militares de Rusia

Durante la misma comparecencia, el representante europeo analizó el comportamiento de Rusia en el campo de batalla y su impacto sobre la población civil y la economía global.

Wigand indicó que “Rusia continúa intensificando el conflicto atacando a la población civil”, y añadió que se evidencia cómo “las acciones de Putin provocan devastación. Sus palabras reiteran los objetivos maximalistas de Rusia”.

“Los ataques a las exportaciones de grano ucraniano desde el mar Negro, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria mundial, y atacando una vez más las infraestructuras energéticas para someter a los ucranianos a un invierno riguroso”, denunció.

Postura de Ucrania y compromiso de la UE

Por su parte, el bloque europeo reafirmó su compromiso de mantener medidas restrictivas contra el Gobierno ruso mientras apoya el plan de paz ucraniano, informó EFE.

“Por ello, respaldamos los esfuerzos de Ucrania por lograr una paz justa y duradera”, dijo Wigand, asegurando que el Ejecutivo ucraniano se mantiene “firme en su resiliencia y en su compromiso de alcanzar un alto el fuego pleno e incondicional”.

El portavoz añadió que la UE permanece “en contacto permanente con todos los interlocutores clave” para “desempeñar un papel en la consecución de una solución diplomática, dada nuestra implicación en la seguridad de Ucrania, así como en su futura adhesión y reconstrucción”.

La posición de la UE coincide con los viajes realizados el fin de semana por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y Kiev, quienes sostuvieron encuentros directos con los presidentes Vladímir Putin y Volodímir Zelenski. Estas reuniones representan la reactivación del diálogo tras la pausa ocurrida en febrero por el inicio de la operación militar en Irán.

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