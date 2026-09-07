Wimbledon vetará a influencers tras polémica del US Open en pleno partido

Tras la polémica en el US Open con un grupo de personas que interrumpieron un partido por grabar contenido, Wimbledon decidió endurecer su protocolo en las gradas y vetará la presencia de influencers.

El silencio en los recintos de tenis es uno de los elementos más preciados. Por este motivo, el ‘All England Club’ quiere preservar el silencio, por lo que confiscará objetos como luces de anillo y dispositivos usados para grabar contenido.

De acuerdo con información de la Press Association, Wimbledon no contempla establecer una categoría específica de acreditación para influencers o creadores de contenido.

El motivo de esta decisión radica en la polémica surgida durante este US Open y con el objetivo de que la atmósfera del tenis debe mantenerse intacta y libre de interferencias.

Wimbledon revisa anualmente sus políticas, incluidas aquellas relacionadas con las redes sociales, por lo que sus normas pueden ser evaluadas nuevamente antes de la próxima edición del torneo.

La polémica de las influencers en el US Open

Este año el US Open otorgó acreditaciones oficiales a 100 creadores de contenido, además de las destinadas a periodistas y medios de comunicación tradicionales.

El partido de Naomi Osaka en el Abierto de EE. UU. contra la número 3 del mundo, Jessica Pegula, fue interrumpido cuando un grupo de mujeres influencers filmaban contenido desde la primera fila.

Naomi Osaka was trying to serve. They were trying to get the lighting right ?



The US Open actually stopped play over a ring-light photo shoot in the stands. We may have officially reached peak influencer culture. @naomiosaka @usopen #USOpen pic.twitter.com/82tlNsaLx7 — Curi?nic (@Curi0nic) September 4, 2026

El ruido distrajo a las tenistas y el juez de silla tuvo que intervenir en medio de la molestia de gran parte de los fans en el Arthur Ashe Stadium o el Louis Armstrong Stadium.

Jessica Pegula admitió que la actividad de los influencers puede ayudar al tenis, pero dijo que parte de ella se ha vuelto “un poco irrespetuosa” hacia las jugadoras.

Jugadoras como Coco Gauff y Naomi Osaka también han opinado sobre este tema, exhortando a los fans a que sigan la etiqueta del deporte. En paralelo, las pantallas gigantes alrededor de los terrenos han estado mostrando mensajes similares.

Flushing Meadows ha visto partidos interrumpidos por personas que toman fotografías usando iluminación brillante, hacen demasiado ruido durante los puntos o incluso consumen marihuana.

Este último caso se dio en uno de los recientes partidos de Aryna Sabalenka. La bielorrusa tuvo que exigir al juez de silla que hiciera un llamado a la acción porque el olor se le hacía insoportable.

Naomi Osaka’s US Open match was disrupted when influencers filmed content courtside, prompting the umpire to step in.



World No. 3 Jessica Pegula admitted influencer activity can help tennis, but said some of it has become “a bit disrespectful” to players. pic.twitter.com/6D3OGzi1Zg — Bored Panda (@boredpanda) September 3, 2026



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