Balón de Oro 2026: Todos los nominados al premio y sus respectivas categorías

El Balón de Oro 2026 se entregará en octubre y ya están los 30 nominados que incluye a Lionel Messi, Jude Bellingham, entre otros

Paris Saint-Germain's French forward Ousmane Dembele displays his Ballon d'Or trophy during a ceremony after the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Auxerre at the Parc des Princes stadium in Paris Saturday, Sept. 27, 2025. (Franck Fife, Pool via AP)

Ousmane Dembele fue el ganador del Balón de Oro 2025. Crédito: Franck Fife | AP

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Por  Reinaldo Oliveros

France Football anunció este martes los candidatos al Balón de Oro 2026 y los diversos premios entre los que destaca Mejor Portero, Mejor Jugador Joven y Mejor entrenador.

Entre algunas sorpresas destacadas son la no inclusión de Cristiano Ronaldo entre los nominados al Balón de Oro, Lionel Scaloni no está entre los mejores entrenadores y Vozinha está entre los candidatos a Mejor Portero.

A continuación, una lista de los candidatos al Balón de Oro 2026:

Nominados al Balón de Oro 2026

Nominados al Balón de Oro 2026

Candidatos al Balón de Oro
Jugador Club
Jude BellinghamReal Madrid
Pau CubarsíFC Barcelona
Marc CucurellaReal Madrid
Ousmane DembéléPSG
Bruno FernandesManchester United
Luis DíazBayern
Erling HaalandManchester City
Gabriel MagalhãesArsenal
Harry KaneBayern
Achraf HakimiPSG
Khvicha KvaratskheliaPSG
Lamine YamalFC Barcelona
Sadio ManéAl Nassr
MarquinhosPSG
Lautaro MartínezInter
Kylian MbappéReal Madrid
Lionel MessiInter Miami
Nuno MendesPSG
Michael OliseBayern
Joao NevesPSG
Julián QuiñonesAl-Qadisiyah
Willian PachoPSG
Declan RiceArsenal
Rodri HernándezFC Barcelona
Ferran TorresPSG
Fabián RuizPSG
Dayot UpamecanoBayern
William SalibaArsenal
Mejor Entrenador
Entrenador Club
Luis Enrique MartínezPSG
Mikel ArtetaArsenal
Unai EmeryAston Villa
Vincent KompanyBayern Múnich
Mejor Jugador Joven
Jugador Club
Lamine YamalBarcelona
Pau CubarsíBarcelona
Yan DiomandéLeipzig / Real Madrid
Éli Junior KroupiBournemouth
Warren Zaïre-EmeryPSG
Lennart KarlBayern Múnich
Ibrahim MazaBayer Leverkusen
Kerim AlajbegovićSalzburgo / Juventus
Ayyoub BouaddiLille / Manchester City
Johan ManzambiFreiburgo / Aston Villa
Mejor Portero
Portero Club
Unai SimónAthletic de Bilbao
David RayaArsenal
Joan GarcíaBarcelona
Emiliano ‘Dibu’ MartínezAston Villa / Chelsea
Thibaut CourtoisReal Madrid
VozinhaChaves / Colo-Colo
Matvey SafonovPSG
Yassine BounouAl-Hilal
Édouard MendyAl-Ahli
Gregor KobelBorussia Dortmund

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