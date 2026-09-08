Balón de Oro 2026: Todos los nominados al premio y sus respectivas categorías

France Football anunció este martes los candidatos al Balón de Oro 2026 y los diversos premios entre los que destaca Mejor Portero, Mejor Jugador Joven y Mejor entrenador.
Entre algunas sorpresas destacadas son la no inclusión de Cristiano Ronaldo entre los nominados al Balón de Oro, Lionel Scaloni no está entre los mejores entrenadores y Vozinha está entre los candidatos a Mejor Portero.
A continuación, una lista de los candidatos al Balón de Oro 2026:
Nominados al Balón de Oro 2026
Nominados al Balón de Oro 2026
|Jugador
|Club
|Jude Bellingham
|Real Madrid
|Pau Cubarsí
|FC Barcelona
|Marc Cucurella
|Real Madrid
|Ousmane Dembélé
|PSG
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|Luis Díaz
|Bayern
|Erling Haaland
|Manchester City
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|Harry Kane
|Bayern
|Achraf Hakimi
|PSG
|Khvicha Kvaratskhelia
|PSG
|Lamine Yamal
|FC Barcelona
|Sadio Mané
|Al Nassr
|Marquinhos
|PSG
|Lautaro Martínez
|Inter
|Kylian Mbappé
|Real Madrid
|Lionel Messi
|Inter Miami
|Nuno Mendes
|PSG
|Michael Olise
|Bayern
|Joao Neves
|PSG
|Julián Quiñones
|Al-Qadisiyah
|Willian Pacho
|PSG
|Declan Rice
|Arsenal
|Rodri Hernández
|FC Barcelona
|Ferran Torres
|PSG
|Fabián Ruiz
|PSG
|Dayot Upamecano
|Bayern
|William Saliba
|Arsenal
|Entrenador
|Club
|Luis Enrique Martínez
|PSG
|Mikel Arteta
|Arsenal
|Unai Emery
|Aston Villa
|Vincent Kompany
|Bayern Múnich
|Jugador
|Club
|Lamine Yamal
|Barcelona
|Pau Cubarsí
|Barcelona
|Yan Diomandé
|Leipzig / Real Madrid
|Éli Junior Kroupi
|Bournemouth
|Warren Zaïre-Emery
|PSG
|Lennart Karl
|Bayern Múnich
|Ibrahim Maza
|Bayer Leverkusen
|Kerim Alajbegović
|Salzburgo / Juventus
|Ayyoub Bouaddi
|Lille / Manchester City
|Johan Manzambi
|Freiburgo / Aston Villa
|Portero
|Club
|Unai Simón
|Athletic de Bilbao
|David Raya
|Arsenal
|Joan García
|Barcelona
|Emiliano ‘Dibu’ Martínez
|Aston Villa / Chelsea
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|Vozinha
|Chaves / Colo-Colo
|Matvey Safonov
|PSG
|Yassine Bounou
|Al-Hilal
|Édouard Mendy
|Al-Ahli
|Gregor Kobel
|Borussia Dortmund
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