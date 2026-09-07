Calendario y partidos de la primera jornada de la UEFA Champions League 2026/27
La jornada inaugural arranca este martes con seis compromisos, donde destaca el enfrentamiento en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Inter de Milán
La UEFA Champions League 2026/27 pone en marcha su fase de liga este martes 8 de septiembre, marcando el inicio de la tercera temporada bajo el formato consolidado de 36 clubes en una clasificación general unificada.
A lo largo de tres días consecutivos de actividad europea, las potencias del continente disputarán el primero de los ocho compromisos estipulados en la fase inicial, la cual se extenderá hasta el 27 de enero de 2027.
La representación del fútbol español en esta edición cuenta con cinco aspirantes: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Villarreal. Por su parte, la Premier League inglesa presenta una cuota de cinco clubes integrados por Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City y Manchester United.
La jornada inaugural arranca este martes con seis compromisos, donde destaca el enfrentamiento de alto calibre en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Inter de Milán. Asimismo, el Villarreal iniciará su andadura continental visitando al Borussia Dortmund en Alemania, mientras que el Real Betis viajará a Francia para medirse al Lille. El Manchester City, por su parte, se desplazará a Portugal para encarar al Porto en do Dragão.
La acción continuará el miércoles 9 de septiembre con el debut del FC Barcelona recibiendo al Feyenoord, a la par de la exigente visita del Atlético de Madrid a Anfield para medirse al Liverpool. En territorio italiano, el Napoli protagonizará otro duelo de gran atractivo frente al Arsenal. La primera fecha del torneo continental concluirá el jueves 10 de septiembre con las presentaciones del Bayern Múnich frente al Bodø/Glimt y del Manchester United ante el Sabah.
Calendario completo
Martes 8 de septiembre
- Real Madrid vs. Inter de Milán
- Borussia Dortmund vs. Villarreal
- Lille vs. Real Betis
- Porto vs. Manchester City
- AEK Athens vs. LASK
- Club Brugge vs. Aston Villa
Miércoles 9 de septiembre
- FC Barcelona vs. Feyenoord
- Liverpool vs. Atlético de Madrid
- Napoli vs. Arsenal
- Paris Saint-Germain vs. Slovan Bratislava
- Sporting CP vs. Galatasaray
- Stuttgart vs. Viking
Jueves 10 de septiembre
- Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt
- Manchester United vs. Sabah
- Fenerbahçe vs. Roma
- PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk
- Como vs. RB Leipzig
- Slavia Praha vs. Lens
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