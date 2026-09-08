Murió Roberto ‘Monito’ Rodríguez, leyenda del Club América en la Liga MX

El luto ha embargado este martes al fútbol mexicano. Roberto ‘Monito’ Rodríguez, leyenda del Club América, falleció durante la noche del pasado. Así lo confirmó el equipo en un comunicado compartido en sus diferentes redes sociales.

Aunque no se conoce oficialmente la causa de la muerte, medios en México como el diario Récord señalaron que el exjugador atravesaba un cuadro delicado de salud.

De acuerdo con lo publicado por ese medio, que asegura haber tenido comunicación directa con los familiares, el exjugador de las Águilas se encontraba comprometido por una presunta infección que habría complicado su situación en los días previos.

A finales de agosto, el hijo de Roberto Rodríguez detalló que su padre había mostrado una recuperación alentadora, pero esa mejoría se frenó cuando apareció una nueva complicación asociada a un cuadro de anemia que volvió a comprometer su estado.

Rodríguez también lidiaba desde hace años con elefantiasis, una enfermedad crónica que provoca un aumento desproporcionado del volumen corporal y una hinchazón extrema en las extremidades.

“El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos”, indicaron en el comunicado.

El Club América lamenta profundamente el fallecimiento de Roberto “Monito” Rodríguez Pérez, leyenda de nuestra institución.



Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/9xPCK5pw6T — Club América (@ClubAmerica) September 8, 2026

Con mucha pena les informo que Roberto Rodrigues ???(el Monito ?acaba de fallecer? pic.twitter.com/4TovPcVJxO — Carlos Reinoso V (@Carlos8Reinoso) September 8, 2026

Rodríguez nació en Tlaquiltenango, Morelos. Fue el menor de 10 hermanos. El nacer en el seno de una familia humilde con carencias económicas lo obligó a trabajar desde niño, dejando en segundo plano la práctica del fútbol.

En 1966 recibió la oferta de un contrato profesional con el Zacatepec. Rodríguez aprovechó la oportunidad y derribó la puerta. Su despunte le valió para ser fichado por el Club América en 1969.

También fue convocado a la selección mexicana, con la que disputó 16 partidos y marcó cuatro goles.

El ‘Monito’ se consagró campeón en la temporada 1970-1971. Tan solo dos años después, regresó en 1973 a Zacatepec y terminó su carrera en la temporada 75-76.

Posteriormente, se dedicó a la dirección técnica. En sus primeros años como entrenador, trabajó como auxiliar y técnico de fuerzas básicas, sobre todo dentro del Club América.

Estuvo al frente de varios equipos de reserva en segunda, tercera y cuarta división, y también fue auxiliar de Jorge Vieira, con quien volvió a coronarse campeón en la temporada 88-89. Además, dirigió a la selección mexicana Sub-16 en el Mundial juvenil de China 1985.



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