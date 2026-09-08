Canadá activa aranceles en represalia a medida de Trump

Canadá aplicó oficialmente aranceles punitivos a bienes estadounidenses por un monto de $20.000 millones de dólares estadounidenses. La medida arrancó a las 12:01 a.m., hora local del martes, para abrir una nueva fase en el conflicto bilateral frente a la suspensión del diálogo entre Ottawa y Washington.

Las tasas aprobadas oscilan entre el 15% y el 50%. Afectan a cientos de artículos de consumo e insumos industriales. En el sector lácteo, la leche y la nata pagan un 50%, mientras que los quesos frescos reciben un 25%.

Sobre materias primas e industria, la madera de coníferas paga un 25%, y tanto el acero como el aluminio alcanzan el 50%. Respecto a los bienes de consumo, los electrodomésticos, muebles, herramientas, electrónica, maquillaje, perfumes y protectores solares pagan hasta un 50%, informó EFE.

¿Cómo inició el conflicto comercial entre EE.UU. y Canadá?

Los aranceles responden de forma equivalente a la decisión tomada el 22 de agosto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien impuso aranceles del 50% a importaciones canadienses de valor similar tras colapsar las tratativas previas.

“Tomamos esta medida con reticencia”, afirmó el primer ministro canadiense, Mark Carney, cuando anunció los aranceles. Sin embargo, indicó que la acción responde a la defensa de la economía nacional.

Tensiones operativas y aeronáuticas

La aplicación de las tarifas coincide con una nueva advertencia de la Casa Blanca hacia el fabricante aeronáutico Bombardier, amenazado con la prohibición de venta de sus aviones en suelo estadounidense salvo que traslade allí su producción.

Por su parte, Bombardier emitió un comunicado oficial donde detalló que ya opera con 3,500 empleados en territorio estadounidense distribuidos en más de 20 instalaciones.

Las negociaciones formales permanecen suspendidas desde el 21 de agosto sin contactos previos a la activación de la norma. Carney condicionó el retorno a la mesa de diálogo a que Washington adopte una posición más receptiva para discutir acuerdos.

Para amortiguar el impacto económico, el gobierno de Canadá habilitó un fondo estatal de $7,500 millones de dólares canadienses destinado a financiar empresas y trabajadores afectados por el conflicto.

Sigue leyendo:

– Trump publica mapa con la bandera estadounidense cubriendo a Canadá, México y Groenlandia

– Rechazo bipartidista en Nuevo México a propuesta de Trump de llamarlo “Nueva América”

– Trump publica mapa que sugiere que Nuevo México cambie de nombre a “Nueva América”