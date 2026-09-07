Rechazo bipartidista en Nuevo México a propuesta de Trump de llamarlo “Nueva América”

La propuesta del presidente Donald Trump de llamar “Nueva América” a Nuevo México provocó un rechazo casi unánime entre los principales dirigentes políticos del estado, incluidos demócratas y republicanos, que defendieron el nombre actual y su vínculo con la historia de la región.

La gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham respondió que el nombre de Nuevo México no está en discusión y sostuvo que existe desde antes de la creación de Estados Unidos.

“Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nuevo México está trabajando arduamente. 🌶️”, escribió.

La exsecretaria del Interior Deb Haaland, candidata demócrata a sucederla en las elecciones de noviembre, también rechazó la idea y contrastó la propuesta presidencial con su propia campaña.

El candidato republicano Gregg Hull, rival de Haaland, coincidió en el rechazo y afirmó que el estado no necesita un nuevo nombre.

“Nuevo México no necesita un nombre nuevo”, declaró Hull, al defender la historia vinculada a las naciones nativas, los exploradores españoles y las generaciones de familias que construyeron el estado. “Esa identidad no es negociable”, insistió.

Trump insiste con “Nueva América”

Trump comenzó el domingo a difundir en Truth Social imágenes en las que Nuevo México aparece identificado como “Nueva América”.

En una de ellas, generada con inteligencia artificial, el presidente aparece colocando un letrero con ese nombre sobre otro de “Bienvenido a Nuevo México”, mientras realiza su característico baile.

“Mucha gente sugirió cambiar el nombre de Nuevo México, uno de los estados con más fraude electoral de todos los tiempos, a NUEVA AMÉRICA”, escribió Trump.

El presidente continuó publicando imágenes similares el lunes, manteniendo su propuesta sobre el nombre del estado.

Sus publicaciones siguen una línea que Trump ya ha aplicado a otros accidentes geográficos. Hace poco más de una semana firmó una orden ejecutiva para que el Gobierno federal utilizara “Lago América” en lugar de lago Ontario, en medio de las tensiones comerciales con Canadá.

El nombre está protegido por la Constitución estatal

A diferencia de un cuerpo de agua o una montaña cuya denominación puede modificarse en documentos y bases de datos federales, Trump no puede cambiar por sí solo el nombre oficial de Nuevo México.

La Constitución de Nuevo México establece expresamente el nombre del estado. Cualquier modificación requeriría una enmienda constitucional aprobada por los votantes.

Los dos senadores demócratas del estado también rechazaron la propuesta presidencial.

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