¿Cómo está la convivencia en “La Casa de los Famosos México 4” tras la llegada de Gala Montes?

Recientemente, los habitantes quedaron sorprendidos con el ingreso de una actriz que es frontal e impactante con su manera de confrontar. Se trata de la llegada de Gala Montes, quien regresó como competidora, luego de estar presente en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

La espigada actriz, quien quedó tercera en aquella edición, tomó el lugar de Aldo Montes, exhabitante que se marchó tras presentar problemas de salud.

¿La convivencia dentro de la casa cambió con la llegada de Gala Montes?

Si bien Gala Montes es una actriz que tiene las credenciales para hacer lo que desee dentro de la casa y cuenta con la capacidad de volver el juego un poco más caótico, lo cierto es que entró con un poco de calma, jugando sola, pero conversando con todos, para ir adentrándose un poco más con respecto a lo que veía desde afuera.

Por su parte, entre los habitantes se muestra un ambiente de ligera tensión y también expectativa, sobre cuál será la personalidad que buscará mostrar Montes con su experiencia dentro de la casa. Si buscará crear conflicto sin importarle nada o simplemente estará tranquila buscando apostar a la diversión con sus ocurrencias, mientras sea respetada, son algunas de las interrogantes tras su primer día y medio dentro de la casa. Hasta ahora, continúa conociendo el panorama internamente.

Desde afuera, Flor Vigna, la recientemente eliminada, aseguró que los participantes dentro de la casa deberían tener miedo con la llegada de Montes, por todo lo que impone; hasta el momento, nadie ha tratado de irrespetarla o buscarle conflicto, más allá de algunos comentarios sin su presencia en el momento.

Ese Pérez roba la inmunidad de Brianda en esta séptima semana

Durante este lunes, Brianda Deyanara ganó el liderato de la séptima semana, pero, curiosamente, no obtuvo la inmunidad, debido a que la aseguró contra cuatro participantes seleccionados en la Sala de Acuerdos.

Ese Pérez se hizo con la inmunidad tras ganar la subasta, gastando un 40% del presupuesto semanal a cambio de su tranquilidad esta semana, luego de estar en riesgo en la gala de eliminación anterior. Por su parte, Brianda podría ser nominada de igual forma, a pesar de ser la líder.

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