Hija de Luis Miguel rompió el silencio sobre la salud de su padre

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, habló sobre el estado de salud del legendario cantante mexicano y, de paso, dejó una pista sobre los próximos pasos profesionales que tiene.

Las dudas alrededor del intérprete de “Por debajo de la mesa” aumentaron en los últimos meses después de que circularan versiones sobre un supuesto problema cardíaco y un posible ingreso hospitalario en Nueva York. Su entorno negó esas informaciones y sostuvo que su ausencia pública estaba relacionada con sus compromisos profesionales.

El propio artista volvió a aparecer en agosto en una campaña publicitaria de Coca-Cola. Aunque no ofreció declaraciones ni concedió entrevistas, las imágenes sirvieron para mostrar que continuaba activo y que, al menos públicamente, lucía en muy buen estado.

Ahora, las palabras de Salas dan una nueva referencia sobre cómo se encuentra.

Captada por las cámaras de Telemundo a la salida de un evento en Monterrey, la creadora de contenidos se mostró especialmente feliz por estar en la ciudad y disfrutar de su gastronomía. Acompañada por su esposo, el empresario Danilo Díaz Granados, comentó: “Contentísima de estar aquí en Monterrey, me vine a echar mis taquitos que me encantan”.

Pero la pregunta que realmente interesaba a los reporteros llegó poco después. Ante las dudas sobre la salud de su padre, Salas fue contundente: “Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Todo muy bien, gracias a Dios”.

La hija de Luis Miguel adelanta lo que viene

La respuesta no quedó ahí. Aunque suele mantener una postura discreta cuando se trata de su familia, la también “influencer” decidió compartir un poco más sobre el presente del artista y dio una señal que podría estar relacionada con sus futuros compromisos.

Está súper bien y descansando a gusto… Alistándose para lo que viene" Michelle Salas – Hija de Luis Miguel

La frase vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que Luis Miguel tenga nuevos proyectos profesionales en marcha.

Luis Miguel reapareció con Coca-Cola

La aparición del artista en la campaña de Coca-Cola se produjo en agosto y estuvo vinculada a la celebración de los 100 años de la compañía en México. El comercial recorre paisajes, tradiciones y escenas cotidianas del país, mientras la voz del intérprete acompaña las imágenes. En el video, Luis Miguel expresa: “México es y será por siempre mi lugar en el mundo”.

La pieza fue compartida en su cuenta oficial de Instagram con otro mensaje: “Una historia con México que no se explica con palabras… se siente en el corazón. Nuestra fórmula es estar siempre juntos”.

La publicación llegó después de una fotografía relacionada con la misma campaña y generó numerosos comentarios de seguidores que destacaron el aspecto del cantante, quien tiene 56 años.

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