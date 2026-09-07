Bad Bunny y Sabrina Carpenter están a medio camino de alcanzar el estatus EGOT

Bad Bunny y Sabrina Carpenter sumaron un nuevo reconocimiento a sus exitosas carreras y dieron un paso importante hacia uno de los logros más exclusivos de la industria del entretenimiento: el EGOT, distinción reservada para quienes han conseguido, al menos una vez, un premio Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Los dos artistas recibieron sus primeros Emmy durante la primera noche de entrega de los galardones, celebrada el 5 de septiembre. Con este triunfo, tanto el cantante puertorriqueño como la estrella estadounidense ya cuentan con dos de los cuatro premios que conforman el llamado Grand Slam del entretenimiento: el Emmy y el Grammy.

Bad Bunny gana por el espectáculo del Super Bowl

Bad Bunny, de 32 años, obtuvo el Emmy por su participación como productor en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que fue reconocido como el mejor especial de variedades en vivo.

En total, Bad Bunny consiguió siete premios, incluidos reconocimientos por dirección musical, coreografía, mezcla de sonido, iluminación, dirección técnica, trabajo de cámara y dirección.

El nuevo Emmy se suma a una colección de seis premios Grammy que Bad Bunny ha conseguido a lo largo de su carrera.

Más recientemente, el artista hizo historia durante los Grammy 2026 con “Debí Tirar Más Fotos”. El disco obtuvo el premio a álbum del año, convirtiéndose en el primer trabajo en español en conseguir el máximo reconocimiento de esa categoría.

Sabrina Carpenter también conquista su primer Emmy

Por su parte, Sabrina Carpenter, de 27 años, obtuvo su primer Emmy por su trabajo como productora ejecutiva y protagonista de The Muppet Show, especial disponible en Disney+ que ganó en la categoría de mejor especial de variedades pregrabado.

El Emmy se suma a los dos Grammy que la cantante ya tenía en su colección. En 2025, Short n’ Sweet fue reconocido como mejor álbum vocal pop, mientras que “Espresso” recibió el premio a mejor interpretación pop solista.

Aunque Carpenter todavía no ha sido nominada a un Oscar o a un Tony, cuenta con cierta experiencia en Broadway. En 2020 asumió durante un breve período el papel de Cady Heron en el musical Mean Girls, antes de que la producción interrumpiera sus funciones debido a la pandemia de COVID-19.

¿Qué les falta para conseguir el EGOT?

Después de sus respectivos triunfos en los Emmy, el camino de Bad Bunny y Carpenter hacia el EGOT todavía tiene dos etapas pendientes: un premio Oscar y un Tony.

Ninguno de los dos ha recibido hasta ahora una nominación al Oscar, mientras que tampoco han conseguido una nominación competitiva a los premios Tony.

Beyoncé llegó a esta misma posición en 2025 después de ganar su primer Emmy por “Beyoncé’s Bowl”. La cantante cuenta además con 35 premios Grammy.

Taylor Swift también tiene dos de las cuatro distinciones necesarias. La artista ganó un Emmy en 2015 por un logro creativo relacionado con medios interactivos gracias a “AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience“. Este año, su especial The Eras Tour obtuvo cinco nominaciones, aunque finalmente no consiguió ningún premio. Swift tampoco ha recibido hasta ahora una nominación al Oscar.

Entre los artistas que se encuentran todavía más cerca de completar el EGOT figuran Lin-Manuel Miranda, Hugh Jackman y Cynthia Erivo, quienes necesitan únicamente un Oscar para completar la colección. En el caso de Lady Gaga y Adele, el premio que falta es el Tony.

El grupo de ganadores del EGOT también recibió recientemente a un nuevo integrante. Steven Spielberg alcanzó esta distinción en febrero, cuando obtuvo su primer Grammy como productor del documental “Música de John Williams”.

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