Encuentran una cría de rata viva en comida de un restaurante en Hong Kong

Un video que ha causado asombro en redes sociales muestra a una pequeña rata recién nacida retorciéndose dentro de la comida que una mujer había comprado en un restaurante de Hong Kong. El animal, todavía sin pelo y con los ojos apenas abiertos, fue encontrado entre la salsa de un platillo para llevar.

El insólito hallazgo ocurrió el lunes en un establecimiento de la ciudad y rápidamente llegó a manos de las autoridades sanitarias, que ahora investigan cómo pudo terminar el roedor dentro del recipiente de comida.

En las imágenes difundidas en internet se observa al pequeño animal rosado moviendo desesperadamente sus extremidades, mientras permanece parcialmente sumergido en la salsa. El video se volvió viral y generó una oleada de comentarios de usuarios que cuestionaron las condiciones de higiene del restaurante.

A customer in Kwai Chung, Hong Kong? ordered a HK$48 satay beef pasta? yesterday ? and found a newborn pink mouse? wriggling in the sauce. Local Food & Environmental Hygiene Department is now on-site investigating. pic.twitter.com/cx9LoF5GR2 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 8, 2026

La clienta descubrió al animal en su comida

De acuerdo con información publicada por South China Morning Post, la mujer había comprado una comida de carne de res con fideos y salsa satay por unos $5.40 dólares. No fue hasta que comenzó a revisar el contenido del recipiente cuando advirtió que algo se movía dentro de la preparación.

Al descubrir que se trataba aparentemente de una cría de rata, la clienta presentó de inmediato una denuncia ante el Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental de Hong Kong.

La mujer también compartió un video del hallazgo en redes sociales. Las imágenes muestran con claridad al diminuto animal dentro de la comida, una escena que provocó indignación y numerosas preguntas sobre el proceso de preparación, almacenamiento y entrega del platillo.

El Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental actuó después de recibir la denuncia. Un portavoz de la dependencia confirmó que los inspectores incautaron la comida para realizar pruebas y comenzaron una investigación sobre lo sucedido.

Las autoridades también inspeccionaron las instalaciones del restaurante y determinaron que las condiciones de higiene no eran satisfactorias.

Sin embargo, los funcionarios pidieron prudencia antes de establecer responsabilidades. Según explicó el portavoz, la investigación contempla distintas etapas de la cadena de manejo de los alimentos, entre ellas la preparación, el empaquetado, el almacenamiento y la entrega.

La dependencia también advirtió que no es apropiado determinar únicamente a partir de las imágenes difundidas en internet cuándo o cómo pudo llegar la cría de rata al alimento.

Aunque el video muestra al animal dentro del recipiente, todavía falta establecer en qué momento ocurrió la contaminación y si se produjo dentro del restaurante o durante alguna otra etapa antes de que la comida llegara a la clienta.

El restaurante dice estar sorprendido

El operador del Wa Jer Restaurant, establecimiento ubicado en el Wah Sing Industrial Building, en Wah Sing Street, aseguró que quedó sorprendido al conocer el incidente.

El responsable del negocio evitó especular sobre las circunstancias del hallazgo y tampoco quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que se tratara de una broma de mal gusto.

El restaurante llevaba poco más de un año funcionando y, según su operador, hasta ahora no había enfrentado problemas relacionados con roedores en los alimentos.

El encargado reconoció que, ocasionalmente, se pueden encontrar ratas en esa zona de la ciudad. Como argumento sobre las medidas de limpieza del establecimiento, señaló que el local realiza una limpieza profunda cada mes.

Mientras avanza la investigación, el video continúa generando reacciones en redes sociales. La imagen de la pequeña criatura moviéndose dentro de la salsa convirtió un incidente local en una historia de alcance internacional.

Este hecho pone nuevamente bajo la lupa los controles sanitarios que deben existir en los establecimientos que preparan alimentos para llevar.

Las autoridades tendrán ahora que determinar si hubo una falla en las condiciones de higiene, almacenamiento o manipulación de los alimentos, y establecer qué ocurrió antes de que el recipiente terminara en manos de la clienta.

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