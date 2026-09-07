Cómo rescatar recipientes con moho en la cocina de forma segura

El almacenamiento de alimentos es clave para garantizar el buen estado de los mismos y evitar intoxicaciones alimentarias, pero ¿qué pasa cuando la comida se daña y aparece el moho? Una ingeniera en alimentos explica cómo recuperar los envases de forma segura.

Olvidar un tupper o envase con comida puede ser sinónimo de tener un ecosistema creciendo en tu cocina sin darte cuenta. La ingeniera en alimentos Mariana Zapién explica cómo desinfectar los envases de forma segura para que los puedas reutilizar.

Cómo desinfectar los envases de manera segura

La regla de oro de la ingeniera Mariana Zapién: si no logras limpiar tu recipiente por completo, es momento de descartarlo. Crédito: Shutterstock

Evita la contaminación cruzada

La primera previsión que hay que tener es abrir el envase en un lugar seguro, esto quiere decir no abrir ni sacudir cerca de otros alimentos. Preferiblemente, se debe hacer lejos de las superficies donde prepares o tengas comida, ya que las esporas de moho pueden dispersarse y terminar en otros utensilios, recuerda la experta.

Desecha el contenido

Muy importante: descarta el contenido del envase, en estos casos no se debe “rescatar” parte de la comida.

Lava a fondo

Para la limpieza usa los clásicos que no fallan: agua, jabón y restriega muy bien todas las superficies, esquinas, tapas, ranuras y el empaque de silicón.

Una manera de evitar la contaminación cruzada es tener una esponja exclusiva para esta tarea.

Entre otras previsiones, la experta recomienda: no vayas a echar cloro directamente y cerrar el recipiente. “Recuerda que primero se limpia y después se desinfecta, porque la materia orgánica interfiere con la acción del desinfectante“.

La limpieza con cloro tiene su propio paso a paso:

Enjuaga muy bien el jabón. Prepara la solución desinfectante: Mezcla una cucharadita de cloro por cada litro de agua. Sumerge las piezas: Deja todo en la mezcla durante cinco minutos. Secado total: Retira los elementos y déjalos secar completamente al aire.

¿Pero todos los recipientes se pueden rescatar?

No hay una respuesta definitiva para esta pregunta, ya que va a depender de las condiciones del envase y el material.

Zapién explica que un recipiente de vidrio liso, intacto y no poroso, sí. Mientras que un plástico rígido también, siempre que esté en buenas condiciones.

En cambio, los recipientes con “grietas, ranuras profundas, partes deterioradas o zonas donde el moho se quedó atrapado y no sale con la limpieza, es momento de reemplazarlo”.

Concluye en afirmar que, aunque haya crecido moho en tus alimentos, no significa que tu tupper haya quedado arruinado para siempre. La regla de oro es simple: si no lo puedes limpiar por completo, debes descartarlo.

Sigue leyendo:

.Conservación de papas: por qué nunca debes guardarlas en el refrigerador

.¿Tirar o lavar? Esto es lo que realmente pasa con tu arroz cuando le salen gorgojos

.5 alimentos que parecen seguros pero esconden bacterias: cómo manejarlos según un experto