El papel de baño podría volver a subir de precio en EE.UU. por la guerra de aranceles con Canadá

Canadá aplicará un arancel de 25% al papel de baño de Estados Unidos a partir del 8 de septiembre de 2026, en respuesta a las nuevas tarifas impuestas por el gobierno de Donald Trump. Aunque el gravamen canadiense no se cobra directamente a los compradores estadounidenses, la disputa comercial puede presionar los costos de una cadena que depende de pulpa, papel y productos forestales que se intercambian a ambos lados de la frontera.

El efecto no tiene por qué ser inmediato ni idéntico en todos los supermercados. Pero si fabricantes y distribuidores enfrentan mayores costos, algunas familias podrían encontrar precios más altos, menos promociones o paquetes con menor contenido por el mismo dinero.

Por ahora, no hay razón para acaparar. Pero la guerra comercial sí podría orillar a la gente a comparar el precio por hoja, identificar ofertas reales y comprar únicamente lo necesario para proteger el presupuesto familiar de estas medidas entre ambos países.

Canadá impondrá tarifas desde el 8 de septiembre

El Departamento de Finanzas de Canadá informó el 25 de agosto que aplicará aranceles de 15%, 25% y 50% a productos de Estados Unidos a partir de la próxima semana.

La decisión responde a la tarifa adicional de 50% impuesta por Estados Unidos desde el 22 de agosto a bienes canadienses seleccionados bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930.

El papel higiénico estadounidense está incluido en la lista canadiense con un arancel de 25%. También aparecen diversos productos de papel para uso doméstico y materiales forestales, con tasas que dependen de su clasificación arancelaria.

El primer ministro Mark Carney sostuvo que Canadá respondería “dólar por dólar” a las sanciones estadounidenses. Mientras que el gobierno canadiense estima que las medidas abarcan importaciones estadounidenses por $27,600 millones de dólares canadienses, unos $20,000 millones de dólares.

¿Por qué la tarifa puede sentirse en supermercados de EE. UU.?

La tarifa canadiense puede generar repercusiones indirectas en mercancías en Estados Unidos, aun cuando la medida grava productos estadounidenses vendidos en Canadá. Es decir, la medida no afecta directamente los paquetes de papel de baño que se ofrecen en supermercados de Nueva York, Texas o California. Por ello, no existe un aumento automático de 25% para los consumidores de Estados Unidos.

Sin embargo, sí hay un incremento en los costos de una industria estrechamente vinculada a través de la frontera. Fortune reportó que Canadá exportó a Estados Unidos $328 millones en papel de baño durante 2024 y que productores estadounidenses usan pulpa canadiense para fabricar parte de sus productos.

Por eso, si se encarecen los insumos, el transporte o los contratos de suministro, los fabricantes podrían trasladar parte de la presión a los precios de los consumidores estadounidenses. Aun así, el resultado dependerá de inventarios, competencia, origen del producto y decisiones de las cadenas minoristas.

El temor de una escasez no está confirmado

La alerta trae recuerdos de los estantes vacíos que se masificaron en 2020 a causa de la pandemia, pero la situación no es la misma. Durante el confinamiento, el problema se agravó principalmente por compras de pánico y una distribución que no pudo reaccionar a tiempo.

Fortune informó que las ventas de papel higiénico aumentaron 734% el 12 de marzo de 2020 frente al mismo día del año anterior. Ese comportamiento llevó a límites de compra, aunque no significó un colapso nacional de producción. Una situación que era atípica en ese momento debido a que la gente compró papel higiénico en grandes cantidades por encima de otros productos indispensables para la supervivencia.

La American Forest & Paper Association consideró que un posible faltante por la actual disputa sería “localizado” y pidió a la población no almacenar producto en exceso para evitar un acaparamiento que pueda elevar el gasto familiar y causar una escasez artificial.

El precio final aún no tiene una cifra

Procter & Gamble, fabricante de marcas como Charmin, indicó que los aranceles supondrían una presión aproximada de $0.25 por acción sobre sus resultados y anticipó aumentos en parte de su portafolio, según Fortune.

No obstante, la compañía no dijo cuánto subirá cada paquete de Charmin. Un arancel de 25% no implica que el precio al consumidor aumente 25%, porque el precio final incorpora materias primas, costos logísticos, inventarios y márgenes de venta.

Sin embargo, para muchas familias la señal inicial podría ser menos descuentos o menos hojas por paquete al mismo precio.

Cómo proteger el presupuesto familiar

Compara el costo por hoja o rollo , no solo el precio del paquete

, no solo el precio del paquete Evita compras de pánico: no hay evidencia de escasez nacional

no hay evidencia de escasez nacional Considera marcas propias si ofrecen un precio unitario menor

si ofrecen un precio unitario menor Revisa promociones durante septiembre para detectar aumentos sostenidos

Comprar solo lo necesario permite conservar liquidez y evitar que un rumor comercial se traduzca en un gasto innecesario y un escenario de escasez similar al de la pandemia.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el efecto de los aranceles de Canadá a productos en EE.UU.

¿El papel de baño subirá 25% en Estados Unidos?

No. Ese porcentaje corresponde al arancel canadiense para papel estadounidense que entra a Canadá. Un ajuste en EE.UU. dependerá de costos e inventarios.

¿Cuándo entran en vigor los aranceles?

Canadá anunció que las tarifas de 15%, 25% y 50%, a partir del 8 de septiembre de 2026.

¿Habrá escasez como en 2020?

No hay evidencia de una escasez nacional. La asociación del sector prevé que cualquier faltante sería localizado.

¿Qué puede hacer el consumidor?

Comparar el precio unitario, evitar acaparar y aprovechar ofertas auténticas son las medidas más útiles para proteger el presupuesto.

Conclusión

El arancel canadiense no garantiza que el papel de baño se encarezca de inmediato en Estados Unidos, pero expone el impacto negativo contra una cadena de suministro fuertemente vinculada a ambos lados de la frontera. La reacción más útil no es llenar el carrito por miedo, sino observar el precio por unidad y conservar hábitos de compra racionales.

Si la disputa comercial se alarga, el cambio podría aparecer primero en una menor oferta de promociones y presentaciones más reducidas. El precio por hoja, no los rumores de escasez, será la señal que las familias deberán seguir.

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