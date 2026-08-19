Fresas más caras en EE.UU.: posible sanción a México amenaza el precio de uno de sus alimentos más populares

Los estadounidenses podrían pagar más por las fresas mexicanas en el invierno después de que el Departamento de Comercio fijó preliminarmente un margen antidumping de hasta 5.28% a ciertas importaciones de este popular fruto, como sanción por aplicar políticas injustas que afectan la competencia con productores nacionales.

El gobierno estadounidense emitió una conclusión preliminar de que algunos envíos mexicanos se vendieron por debajo de su valor normal, por lo que fijó estos márgenes preliminares antidumping, aunque todavía no son definitivos. De confirmarse, el impacto podría sentirse especialmente durante el invierno, cuando México abastece hasta el 98% de las importaciones estadounidenses de fresas.

Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Estados Unidos importó desde México más de 442.4 millones de libras de fresas frescas de invierno, con un valor de $933 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio.

Si la medida termina por aplicarse, los importadores, distribuidores y cadenas de supermercados podrían absorber una parte del costo adicional, pero el resto podría trasladarse a la etiqueta, especialmente en invierno, cuando Florida compite directamente con la oferta mexicana y disminuye la disponibilidad de otras zonas productoras.

Las cuotas preliminares ya tienen cifra

El Departamento de Comercio de EE.UU. emitió una determinación preliminar contra las fresas frescas de invierno mexicanas por aplicar dumping (la venta de un producto en un mercado extranjero a un precio considerado inferior a su valor normal).

La autoridad estadounidense fijó márgenes preliminares de 5.28% para Driscoll’s Operaciones S.A. de C.V., de 3.37% para Mainland Farms S.A. de C.V. y de 4.83% para los demás productores o exportadores mexicanos incluidos en el expediente.

No es una sanción definitiva

La determinación final del Departamento de Comercio está prevista alrededor del 8 de enero de 2027, pero el proceso también requiere una decisión de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC), encargada de determinar si la industria estadounidense sufrió daño material, o enfrenta amenaza de daño material, por las importaciones investigadas.

¿Por qué las fresas mexicanas pesan en el bolsillo?

México no es un proveedor marginal de este popular fruto. En 2024 suministró alrededor de 98% de las fresas importadas por Estados Unidos, equivalentes a 572.2 millones de libras, según un análisis de la Universidad de Florida basado en datos comerciales.

CNN reportó que el valor de los embarques mexicanos superó los $1,000 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. La dependencia aumenta cuando baja la cosecha local, ya que la oferta de México ayuda a mantener fresas disponibles durante todo el año.

En términos prácticos, una cuota antidumping confirmada podría afectar una cadena que comienza en el campo, pasa por importadores y centros de distribución, y termina en supermercados, restaurantes y negocios de jugos o postres. No todos los costos tienen que llegar al consumidor, pero tampoco hay garantía de que las empresas los absorban por completo.

Un ejemplo similar ocurrió con el tomate mexicano, que ilustra que el precio final responde a varios factores. CNN señaló que los precios del tomate fueron 12.8% más altos que un año antes, después de que EE.UU. aplicó una cuota antidumping de cerca de 17% a la mayoría de los tomates mexicanos. Aun así, el Departamento de Comercio atribuyó parte del encarecimiento a condiciones climáticas adversas en México y a heladas en Florida.

La disputa que abrió Florida por la fresa mexicana

La investigación surgió tras una petición presentada el 31 de diciembre de 2025 por Strawberry Growers for Fair Trade, coalición de productores de Florida, que sostiene que las importaciones mexicanas de fresas de invierno crecieron más rápido que la demanda y han ganado terreno a los agricultores estadounidenses mediante precios menores.

Daniel Pickard, abogado principal de la coalición, afirmó a CNN que las importaciones mexicanas “han crecido más rápido que la demanda de fresas de invierno” y que los gravámenes tendrían un impacto “relativamente modesto” en el precio que pagan los consumidores.

Sin embargo, la tasa puede modificarse antes de la resolución final y su efecto dependerá de decisiones comerciales, condiciones de cosecha, costos de transporte y demanda.

México rechaza la decisión preliminar

Tras conocer la decisión del Departamento de Comercio, el Gobierno de México expresó su “seria preocupación” y aseguró que los criterios usados no son compatibles con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio ni con disposiciones del T-MEC.

La Secretaría de Economía mexicana señaló que acompañará a productores y exportadores durante el proceso hasta el dictamen final de la ITC. México considera que sus fresas complementan la oferta estadounidense, en lugar de sustituirla por completo durante los meses de menor producción local.

¿Qué puedes hacer si las fresas mexicanas son sancionadas?

Por ahora, no hay una recomendación de compra urgente ni evidencia de que las fresas ya hayan subido de precio por esta medida. Sin embargo, expertos recomiendan vigilar el precio por libra conforme avance la temporada invernal y comparar entre supermercados, clubes de precios y mercados locales.

También ayuda optar por fruta de temporada o congelada cuando la fresa fresca se encarezca. Esta decisión no elimina el efecto de una cuota comercial, pero puede reducir el impacto en el presupuesto familiar si la fresa mexicana se vuelve más costosa.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre las fresas mexicanas

¿EE.UU. ya impuso un arancel definitivo a las fresas mexicanas?

No. El Departamento de Comercio emitió un fallo preliminar antidumping. La decisión final está prevista alrededor del 8 de enero de 2027 y depende también de una determinación de la ITC.

¿Cuánto es la cuota para la fresa mexicana?

Los márgenes preliminares son de 3.37% para Mainland Farms, 5.28% para Driscoll’s Operaciones y 4.83% para los demás productores o exportadores mexicanos incluidos en la investigación.

¿Las fresas subirán de precio en EE.UU.?

Podrían encarecerse, especialmente durante el invierno, pero no es definitivo. El precio final dependerá de si los costos adicionales se trasladan al consumidor, de las condiciones de cosecha y de la tasa definitiva.

¿Por qué México es tan importante para el mercado estadounidense?

México concentró aproximadamente el 98% de las importaciones estadounidenses de fresas el año pasado. Esa dependencia es mayor durante el invierno, cuando baja la producción local.

¿Qué producto cubre la investigación?

El expediente se enfoca en fresas frescas de invierno importadas desde México. El caso identifica el producto con diversas fracciones arancelarias.

Conclusión

La cuota preliminar no garantiza que una caja de fresas cueste más mañana, pero coloca una fruta esencial del invierno bajo una nueva presión comercial.

Si el dictamen se confirma en enero de 2027 y el costo se transfiere al mercado, la consecuencia será más visible en hogares, restaurantes y pequeños negocios que dependen de la oferta mexicana para sostener ventas durante los meses fríos.

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