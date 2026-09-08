Abogado de Lindsay Clancy le pide a Trump que la indulte tras la anulación de su juicio

El abogado de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, busca concretar un acuerdo con la fiscalía, por lo que solicitó un indulto al presidente Donald Trump para su representada, luego de que el proceso en su contra por la muerte de sus tres hijos se declarara nulo en Massachusetts al no alcanzarse un veredicto.

Reddington solicitó la intervención de la Presidencia de Estados Unidos para otorgar una medida de gracia a su representada. Durante una aparición televisiva en el programa “Good Morning America”, el jurista dirigió un mensaje directo a la administración federal.

“Señor presidente, espero que tenga en cuenta a esta joven y a la persona que es, lo que ha pasado, y que considere un indulto”, declaró Reddington el martes en una entrevista en Good Morning America.

EXCLUSIVE: Lindsay Clancy’s defense attorney, Kevin Reddington, discusses what comes next for Clancy and calls on President Trump to grant her a pardon. pic.twitter.com/86PqkSiHHt — Good Morning America (@GMA) September 8, 2026

Cargos y antecedentes del proceso

La procesada se declaró no culpable de tres cargos de asesinato vinculados con el fallecimiento de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3 años; y Callan, recién nacido. Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2023 en la residencia particular de la familia en Duxbury, localidad perteneciente al área metropolitana de Boston.

El procedimiento legal concluyó sin un pronunciamiento definitivo el 4 de septiembre, luego de que el cuerpo de jurados completara más de una semana de deliberaciones continuas sin alcanzar la unanimidad requerida por la ley.

Resolución judicial por estancamiento del jurado

Un juez del estado de Massachusetts dictaminó la nulidad de la causa luego de recibir la tercera notificación consecutiva por parte de los integrantes del jurado sobre su incapacidad para emitir un fallo conjunto sobre la responsabilidad de la acusada.

Antes de la declaración formal de nulidad, la defensa solicitó un recurso ante una instancia superior para suspender la decisión del magistrado William Sullivan. El juez concedió un lapso de una hora para interponer la apelación, pero el recurso fue desestimado de forma definitiva. La nota formal enviada por los jurados confirmando el bloqueo procedimental cerró la etapa de juzgamiento.

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