Huawei enfrenta juicio en Nueva York por cargos de crimen organizado y robo de tecnología

La empresa tecnológica china Huawei enfrenta desde este martes un juicio en Nueva York por una serie de cargos que incluyen crimen organizado, robo de tecnología, conspiración para apropiarse de secretos comerciales estadounidenses y fraude electrónico y bancario.

La selección del jurado comenzó durante la tarde y las declaraciones iniciales están previstas, como pronto, para este miércoles, informó The Associated Press.

La acusación sostiene que Huawei y algunas de sus filiales no solo habrían intentado obtener secretos comerciales de empresas estadounidenses, sino que también realizaron negocios en Corea del Norte pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra ese país.

Los fiscales señalan a la compañía por haber instalado equipos de vigilancia en Irán que, de acuerdo con la acusación, fueron utilizados para ayudar al gobierno iraní a identificar y espiar a manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009.

Huawei ha intentado frenar el proceso judicial. Sus abogados argumentan que las acusaciones son demasiado amplias y vagas y que los fiscales estadounidenses pretenden extender de manera indebida la jurisdicción de Estados Unidos a actividades desarrolladas fuera de su territorio.

La compañía rechazó las acusaciones y calificó de “manifiestamente falsa” la versión presentada por los fiscales. Huawei también defendió su historial empresarial y afirmó que su crecimiento ha estado impulsado por la inversión sostenida en innovación y por el respeto a la propiedad intelectual.

El conflicto con Estados Unidos

Huawei es el mayor proveedor mundial de equipos para redes de telecomunicaciones inalámbricas, pero tiene prohibido vender sus equipos a operadores estadounidenses debido a preocupaciones de seguridad nacional.

La compañía también ha enfrentado restricciones en otros países occidentales, entre ellos Canadá y Reino Unido.

La disputa se intensificó durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando Washington presionó a sus aliados para excluir los equipos de Huawei de sus redes inalámbricas de nueva generación.

Estados Unidos presentó cargos penales contra la empresa a comienzos de 2019 y posteriormente amplió las acusaciones. El gobierno chino ha rechazado las medidas estadounidenses y ha acusado a Washington de utilizar la seguridad nacional como argumento para ejercer “intimidación económica” contra compañías chinas.

Uno de los principales capítulos del caso está relacionado con Irán. Los fiscales estadounidenses sostienen que Huawei utilizó una empresa de Hong Kong llamada Skycom para realizar operaciones comerciales con Irán en violación de las sanciones estadounidenses.

La acusación también alcanzó a Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la compañía. Washington la acusó de fraude por supuestamente haber engañado al banco HSBC sobre los negocios de Huawei en Irán.

Meng fue detenida en Canadá a finales de 2018 por una solicitud de extradición de Estados Unidos. En septiembre de 2021 recuperó su libertad y regresó a China después de un acuerdo que incluyó la liberación de dos ciudadanos canadienses detenidos en China.

Como parte de ese acuerdo, Estados Unidos retiró la solicitud de extradición contra Meng y anunció que desestimaría los cargos de fraude en su contra.

Huawei apuesta por sus propios chips

Las restricciones estadounidenses también han afectado el negocio tecnológico de Huawei al limitar su acceso a procesadores y otros componentes fabricados con tecnología estadounidense.

Ante estas dificultades, la compañía aceleró el desarrollo de sus propios semiconductores y de otras tecnologías avanzadas. En los últimos años, Huawei ha incrementado además su presencia en el sector de fabricación de chips, impulsada por el crecimiento de la demanda de procesadores asociado al auge de la inteligencia artificial.

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