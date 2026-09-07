Avión de Amazon que se estrelló en Miami chocó con una furgoneta con siete personas

El avión de carga de Amazon que se estrelló el domingo al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami chocó contra una furgoneta en la que viajaban siete personas después de salirse de la pista, según confirmó este lunes la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

La colisión formó parte de una cadena de impactos que terminó con cinco personas muertas y otras cinco heridas, tres de ellas de gravedad.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, explicó que el Boeing 767-300 abandonó la pista 30 durante el aterrizaje y golpeó inicialmente varios equipos de navegación.

Luego, el avión impactó contra una Ford Econoline blanca de 2012 perteneciente a Professional Ocean Service Corporation, una empresa de limpieza subcontratada por las aerolíneas. Siete personas viajaban dentro de la furgoneta en ese momento.

Tras golpear el vehículo, la aeronave atravesó una valla perimetral del aeropuerto y chocó contra un Toyota Corolla Cross LE que circulaba por la avenida Northwest 67th.

El avión terminó impactando contra otra valla que separaba esa zona de un espacio donde estaban estacionados robotaxis de Tesla.

Las autoridades aún recuperan los cuerpos

Homendy evitó revelar las identidades de las cinco personas que murieron en el accidente y tampoco informó sobre el estado del piloto y el copiloto que viajaban a bordo del avión.

La recuperación de los cuerpos continuaba este lunes. La presidenta de la NTSB señaló que esa labor tiene prioridad sobre el acceso de los investigadores a la aeronave y la recopilación de pruebas.

“Reunir a las familias con sus seres queridos es lo más importante”, afirmó Homendy.

Los investigadores ya recuperaron la caja negra del avión, que será trasladada a las oficinas de la NTSB para su análisis. La funcionaria espera ofrecer más detalles sobre el siniestro este martes.

El avión había volado desde Puerto Rico

La aeronave, operada por 21 Air, procedía de San Juan, Puerto Rico, y realizaba su tercer vuelo del día.

Antes de regresar a Miami, el Boeing había cubierto las rutas entre Cincinnati y Miami y entre Miami y San Juan.

Homendy describió el lugar del accidente como una escena “devastadora”, con restos esparcidos por diferentes puntos de la zona.

La NTSB analizará el historial del vuelo, la experiencia de los miembros de la tripulación, las condiciones meteorológicas durante el aterrizaje y el estado del avión, entre otros elementos, para determinar qué provocó el accidente.

Con información de EFE.

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