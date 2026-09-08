Operadora del avión de Amazon en Miami había sido señalada por presuntas fallas de seguridad

La compañía 21 Air, que operaba el Boeing 767 de Amazon Prime Air que se estrelló el domingo en Miami y dejó cinco muertos, ha sido señalada durante años por exempleados que denunciaron presuntas irregularidades en materia de seguridad, según documentos legales a los que accedió CBS News.

Pilotos y antiguos directivos de la aerolínea de carga, con sede en Carolina del Norte, acusaron a responsables de la empresa de minimizar o no registrar problemas de seguridad, permitir que tripulaciones volaran sin el descanso requerido y poner en servicio aeronaves que, según sus testimonios, presentaban fallas.

Pilotos denunciaron represalias

Uno de los principales denunciantes es Karl Seuring, un piloto con más de 30 años de experiencia que sostiene que fue despedido después de plantear preocupaciones relacionadas con la seguridad.

El exjefe de pilotos Bruce Joseph también declaró ante un tribunal del Departamento de Trabajo que en varias ocasiones se habría disuadido a empleados de registrar problemas en el sistema interno de seguridad, según el medio.

El antiguo director ejecutivo de 21 Air, Mike Mendez, negó las acusaciones y rechazó que la compañía hubiera tomado represalias contra empleados por plantear problemas de seguridad.

Otro antiguo responsable de la empresa también negó las versiones de Seuring y lo acusó de estar resentido por su despido.

Nuevos datos del vuelo

Las denuncias contra 21 Air son anteriores a su relación con Amazon y no determinan por sí mismas qué provocó el accidente.

Amazon dijo a CBS News que la NTSB debe establecer las circunstancias del siniestro y remitió a 21 Air las acusaciones relacionadas con hechos anteriores a su relación comercial.

Los datos de seguimiento obtenidos por CBS News muestran además que el avión dejó de descender durante unos 25 segundos cuando se encontraba a unos 6,4 kilómetros de la pista de Miami.

Después, realizó un descenso pronunciado, aproximadamente al doble de la velocidad normal, según esos datos.

La NTSB investiga el accidente para determinar qué ocurrió durante el vuelo y si factores relacionados con la aeronave, la tripulación, el clima u otros elementos contribuyeron al siniestro.

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