La estafa que bloquea cuentas de Instagram con denuncias falsas y exige dinero para recuperarlas

Creadores de contenido en Instagram denuncian una modalidad de fraude que utiliza reclamaciones falsas de derechos de autor para provocar la suspensión de cuentas y posteriormente exigir dinero a sus propietarios a cambio de retirar las acusaciones.

Denuncias falsas pueden terminar bloqueando una cuenta

El esquema aprovecha el sistema de reclamaciones de copyright de Instagram.

De acuerdo con una investigación de BBC, los estafadores presentan denuncias contra publicaciones y, cuando estas se acumulan, una cuenta puede ser suspendida temporalmente.

Después contactan a la víctima y le ofrecen retirar las reclamaciones a cambio de dinero.

Uno de los afectados es Olly, creador de Lost in Time History, una cuenta dedicada a fotografías históricas con más de 1.5 millones de seguidores.

Asegura que publica imágenes de dominio público o aquellas para las que cuenta con autorización, pero durante 2026 ha recibido decenas de denuncias que considera obviamente falsas.

Según explicó, frecuentemente varias publicaciones son denunciadas al mismo tiempo desde una misma dirección de correo electrónico.

Posteriormente, la persona responsable lo contacta y le pide continuar la conversación en Telegram.

“Exigirán una determinada cantidad de dinero”, explicó Olly. Generalmente, las peticiones ascienden a varios cientos de dólares.

BBC revisó mensajes en los que los denunciantes exigían pagos o amenazaban con presentar nuevas reclamaciones.

Pagó $50 y las denuncias comenzaron nuevamente

Olly terminó pagando $50 en criptomonedas después de que Instagram suspendiera temporalmente su cuenta.

Aseguró que recurrió al pago como último recurso, debido a que el proceso de Meta podía tardar semanas y anteriormente había perdido miles en ingresos durante una suspensión.

El pago no solucionó el problema. Inmediatamente después recibió nuevas reclamaciones de copyright.

“Esa es la peor parte”, declaró. “Tener que pagarle a la persona que activamente te hizo pasar por toda esa angustia solo para que vuelva a ocurrir inmediatamente”.

Las repetidas denuncias también provocaron que su cuenta fuera desmonetizada, impidiéndole generar ingresos en Instagram por sus publicaciones de alto rendimiento.

Otro creador, Abin Tom Sebastian, responsable de Morbid Kuriosity, aseguró haber perdido contratos con marcas durante el proceso.

“Perdí contratos cruciales e irrecuperables con marcas que, desafortunadamente, siguieron adelante con otro creador, y no recibí ninguna garantía ni apoyo de Meta de que esto no volvería a suceder”, afirmó.

Extorsionistas llegaron a exigir $900

BBC habló con tres personas que presentan reclamaciones de copyright contra usuarios de Instagram pese a no ser propietarios de los derechos.

Las tres parecían encontrarse en India o países cercanos y negaron estar extorsionando a los usuarios.

Sin embargo, BBC revisó mensajes de uno de ellos en los que solicitaba $900 para retirar una reclamación.

Esa persona sostuvo que se trataba del pago por su servicio y confirmó que conservaba todo el dinero.

El experto en propiedad intelectual Andres Guadamuz, de la Universidad de Sussex, explicó que este tipo de fraude existe desde los primeros años de internet, pero la inteligencia artificial podría estar facilitando su expansión.

“Es un juego de números”, señaló. “Prácticamente cualquiera puede ahora implementar [IA] que va a automatizar todo esto de alguna manera”.

Meta reconoció el problema y aseguró que sus sistemas buscan evitar estos abusos.

Tras revisar los casos presentados por BBC, restauró el contenido afectado y agregó protecciones adicionales a las cuentas.

La compañía sostiene que combate las conductas engañosas destinadas a estafar a personas y empresas.

Instagram también establece que únicamente los propietarios de derechos de autor o sus representantes autorizados pueden presentar reclamaciones por infracción.

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