Lele Pons comparte el tierno momento en que su hija Eloísa camina

La emoción de Lele Pons quedó registrada en video cuando su hija Eloísa se animó a recorrer por primera vez algunos pasos de la sala de su casa. La creadora de contenido compartió la escena con sus seguidores y dejó ver la felicidad que le produjo acompañar a su pequeña en uno de sus primeros grandes logros.

El momento ocurrió frente a la mirada atenta de su mamá. En las imágenes, la influencer aparece sentada mientras observa a la niña, quien, motivada por sus padres, se aventura a avanzar hacia ella. Los gritos de emoción de Lele acompañan cada movimiento de la bebé, que consiguió mantenerse de pie y desplazarse por unos instantes.

Eloísa aparece con un jumper rosa y una playera blanca, mientras responde al llamado de su madre. La escena, aunque breve, retrata una etapa especialmente significativa para la familia que Lele Pons conformó junto al cantante Guaynaa.

La reacción de sus seguidores al ver a Eloísa caminar

La venezolana-estadounidense acompañó la publicación con una frase que resume perfectamente la emoción que experimentó frente a los avances de su hija: “Cuando tu bebe empieza a caminar 🥹👣”.

El audiovisual rápidamente despertó el cariño de su comunidad digital y ya supera los 318 mil “me gusta”, además de reunir cientos de comentarios. Entre las reacciones también aparecieron figuras conocidas del entretenimiento como Giselle Blondet, Olga Tañón y Natti Natasha.

Las artistas celebraron junto a Lele el nuevo logro de la niña con mensajes como: “¡Ayyyy qué emoción!”, “Que belleza, mi Lele”, “Ternurita”, “Hermoso”, “Soy la tía más feliz” y “Ahora sí empieza la etapa de cuidado con todo”.

Eloísa ya había protagonizado otro momento especial

La llegada de este nuevo registro no sorprende a quienes siguen de cerca la maternidad de Lele Pons. A finales de julio, la influencer también permitió que su comunidad conociera algunos detalles del primer cumpleaños de su hija.

Eloísa cumplió un año el pasado 27 de julio y tuvo una celebración llena de detalles, entre ellos decoraciones especiales y un pastel inspirado en Winnie the Pooh.

Ahora, la pequeña vuelve a ocupar el centro de las publicaciones familiares de su mamá, esta vez por una hazaña cotidiana que para sus padres representa mucho más: verla comenzar a dar sus propios pasos.

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