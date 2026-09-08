Marco Rubio inicia visita a aliados de Colombia, Ecuador y Perú

El secretario de Estado, Marco Rubio, comienza este martes un recorrido de tres días por Latinoamérica con paradas que incluyen a Colombia, Ecuador y Perú para sostener encuentros con mandatarios e iniciar conversaciones sobre seguridad regional, comercio e infraestructura.

El jefe de la diplomacia estadounidense aterrizará este martes en Barranquilla, donde mantendrá un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió la el cargo como jefe de de Estado el pasado 7 de agosto.

Asimismo, la agenda bilateral prioriza la asistencia financiera y logística de Washington tras el terremoto que afectó el occidente colombiano el 10 de agosto. Ambas delegaciones revisarán planes sobre “la lucha conjunta contra el narcoterrorismo” y “los beneficios de unas relaciones comerciales más estrechas”, según precisó el Departamento de Estado de EE.UU.

Encuentros bilaterales en Quito y Lima

El funcionario también volará a Quito para reunirse con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Posteriormente, el jueves concluirá la gira en Lima con una reunión oficial con la presidenta Keiko Fujimori, quien juró al cargo el pasado 28 de julio.

Estrategia diplomática y antecedentes del viaje

La naciente gira representa la primera visita oficial de Rubio a Colombia y Perú en su rol de secretario de Estado, mientras que para Ecuador constituye su segundo viaje formal, tras su paso previo por Quito en septiembre de 2025.

Con este desplazamiento, Rubio acumula cuatro visitas oficiales a la región durante su gestión. La estrategia diplomática de la administración del presidente Donald Trump busca afianzar lazos geopolíticos con administraciones afines bajo el esquema denominado “Doctrina Donroe“, enfocado en contrarrestar la presencia comercial de China y resguardar intereses de seguridad nacional e intercambio económico en el continente.

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