Messi tendría todo acordado para ser el máximo accionista del CD Eldense

Lionel Messi, ha llegado a un principio de acuerdo para adquirir el 100% de las acciones del CD Eldense, club que milita actualmente en Segunda División de España.

Los abogados del astro argentino llevaban tiempo negociando con el grupo inversor colombiano TH, con Juan Carlos Trujillo a la cabeza, que a su vez había adquirido hace un año las acciones a Pascual Pérez.

Y finalmente, esta tarde las partes han llegado a un principio de acuerdo definitivo para que Messi se convierta en el máximo accionista del Eldense una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de due diligence de la entidad azulgrana. Asimismo, quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

#ÚLTIMAHORA | Leo Messi alcanza un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense, de Segunda División. pic.twitter.com/dqnjFFgVK8 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 8, 2026

Segundo equipo de Messi en España

La intención es que el acuerdo definitivo se anuncie en los próximos días. De completarse la operación, la llegada del jugador del Inter de Miami al accionariado del Eldense constituiría la primera vez que el futbolista argentino se convierte en propietario de un club profesional en España (ya tiene el Cornellà, en Tercera RFEF) y supone un auténtico terremoto, a todos los niveles, en un club que cuenta actualmente con 3,500 abonados en una ciudad de poco más de 55,000 habitantes.

La llegada de Messi al Eldense sería una inversión en solitario, sin que intervenga ningún socio ni exjugador en la operación.

El Nuevo Pepico Amat, que ha sufrido varias reformas en los últimos años, puede albergar a 5,800 espectadores, una cifra que se puede quedar pequeña solo con el tirón a nivel internacional que supondrá la entrada de Leo Messi en la propiedad de la entidad del Medio Vinalopó (Alicante).

Alcalde de la ciudad da la bienvenida a Messi

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha acogido con satisfacción, pero con el debido respeto a la confidencialidad, el principio de acuerdo alcanzado por Lionel Messi para adquirir en solitario el Club Deportivo Eldense.

La operación, que se formalizaría sin intervención de terceros en los próximos días, supondría el desembarco definitivo del astro argentino en la gestión del fútbol profesional español.

“Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo. Pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término”, ha indicado el alcalde añadiendo que “en cualquier caso tenemos que sentirnos, una vez más, orgullosos de nuestra ciudad y del club de fútbol que nos representa, el Eldense, porque el hecho de que una figura como Leo Messi se fije en nosotros y tenga la intención de apostar por el club y por Elda es, obviamente, una noticia espectacular”.

“De todas maneras vamos a respetar los tiempos de la negociación y la confidencialidad que requieren estos procesos antes de hacer una valoración más amplia. Pero estamos muy felices, la verdad”, concluye Alfaro.

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