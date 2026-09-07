Messi y Cristiano Ronaldo compartirán equipo en un partido en Argentina

Con el tiempo, el destino siempre vuelve a alinear a los astros. Parece ser que a la historia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aún le queda un capítulo más.

Todo parece indicar que los máximos representantes del fútbol en esta era se reencontrarán en la cancha para un partido de despedida de Carlos “Apache” Tevez, ambos fueron compañeros del argentino por lo que serían invitados de oro para este emocionante enfrentamiento.

De cuerdo con información de ESPN Argentina, tanto ‘Lio’ como CR7 serían parte de los invitados de honor del compromiso honorífico a ‘Carlitos’. La fecha prevista para este encuentro sería el 19 de diciembre.

¡MESSI Y CR7 EN LA BOMBONERA! ??



? Emiliano Raddi reveló que Carlos Tévez invitará a Messi y Cristiano Ronaldo a su partido de despedida.



El partido será en La Bombonera y la fecha estimada es el 19 de diciembre. ? pic.twitter.com/BwrAZyT7vF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 5, 2026

El escenario es inmejorable, La Bombonera, el lugar donde el ‘Apache’ comenzó su carrera y vivió infinitas glorias sería el lugar elegido para este enfrentamiento que reunirá a estrellas del fútbol mundial alrededor del mundo.

A través de TYC Sports pudimos saber que serían más de 60 estrellas las que podrían estar presentes a final de año en el barrio de La Boca; Tévez tuvo una larga carrera y cientos de compañeros, por lo que las posibilidades son prometedoras. Dependerá de cada estrella si aceptan la convocatoria o no.

Confirmación de Tevez

Carlos Tévez declaró en unas declaraciones televisivas: “Siempre soñé con ver a Cristiano y a Leo jugar en un mismo equipo. Son los dos mejores jugadores de todos los tiempos. Contacté con ellos, especialmente con Cristiano. Le dije: Cristiano, te quiero a ti y a Messi en el mismo equipo en mi partido de despedida. Para que el mundo entero presencie esta magia una vez y para siempre”.

?Carlos Tevez reveals Cristiano Ronaldo and Lionel Messi have agreed to play together in the same team for his farewell game in December 2026 at La Bombonera in Buenos Aires.



??Carlos: “It has always been my dream to see Cristiano and Leo playing for one team. They’re the two? pic.twitter.com/WwVZG7ZBkW — Casmir (@wydcasmir) September 6, 2026

Y añadió: “Dijo que estaría allí. Convencer a Leo tampoco fue difícil. Ambos aceptaron, estoy muy ilusionado. Este partido será muy emotivo”.

Un partido excepcional para alguien que compartió vestuario con ambas leyendas, ya que jugó con Messi en la selección de Argentina y con Ronaldo en el Manchester United.

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