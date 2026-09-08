Nueva York rechaza intentos de Giuliani para excluir a Mamdani del homenaje al 11S

Las autoridades electas de Nueva York están criticando al exalcalde de la ciudad, Rudy Giuliani, por decir que el actual alcalde, Zohran Mamdani, no debería presentarse en los actos conmemorativos del 11 de septiembre este viernes.

Asimismo, Mamdani indicó que asistiría a la lectura anual de los nombres del Memorial del 11S y que su atención se enfocaría en las familias que perdieron a sus seres queridos en los atentados.

“Me enorgullece ser el alcalde de la ciudad. Amo esta ciudad. Amo este país”, manifestó. “Y esta semana quiero centrarme en las familias a quienes les arrebataron a sus seres queridos hace 25 años, en el horrible acto de terror del 11 de septiembre”.

El alcalde dijo además que quiere rendir homenaje a los rescatistas que laboraron arduamente para ayudar a los neoyorquinos y a quienes al voluntariado que se unió después de los ataques.

“Así pues, en los próximos días, me centraré en asistir a los actos que conmemoran ese increíble valor. Y estaré allí el viernes en el homenaje, tal como estuve el año pasado”, agregó.

Por su lado, Giuliani dijo sentirse “ofendido” de que el alcalde acudiera al homenaje. El exalcalde y exasesor legal del presidente Donald Trump, quien era el alcalde en ese entonces cuando ocurrieron los atentados el 11 de septiembre de 2001, hizo declaraciones más generales sobre los musulmanes que buscan tomar el control de Estados Unidos y Europa.

“No se trata de que quieran ser una religión más. Quieren dominarnos. Eso es lo que les enseñan desde el primer día de su educación religiosa extremista. Mamdani es un claro defensor de eso”, apuntó Giuliani.

El expolítico neoyorquino comparó a Mamdani, que es musulmán y tenía 9 años el 11 de septiembre de 2001, con los atacantes.

“No lo estaban ocultando como Mamdani intenta hacerlo. Bin Laden nos declaró la guerra. Bin Laden se atribuyó el mérito”, expresó el exalcalde.

Al cuestionarle a Mamdani si había visto los comentarios de Giuliani, el alcalde de la ciudad dijo que no tenía nada más que agregar al respecto.

No obstante, otros funcionarios electos reprobaron enérgicamente lo que dijo Giuliani, informó Spectrum News NY 1.

Kathy Hochul, gobernadora del estado de Nueva York, tildó los comentarios del exalcalde de “sumamente inapropiados” y aseguró que el 25 aniversario debería ser el momento para que los neoyorquinos se unan.

“Este es un momento crucial en el que debemos estar unidos como pueblo”, dijo Hochul. “Veinticinco años de dolor y sufrimiento para tantas personas y familias. Muchos socorristas, bomberos y médicos aún viven con el trauma y, en muchos casos, con las enfermedades. Este es un momento para que todos podamos unirnos en nuestro duelo colectivo, recordar a quienes perdimos y honrar su memoria, en lugar de intentar dividirnos. Eso es abominable“.

En este sentido, Letitia James, fiscal general de Nueva York, indicó que Mamdani debe estar presente en el homenaje.

“Él representa a la ciudad de Nueva York y estará allí el 11 de septiembre, al igual que yo”, explicó James.

En tanto, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, defendió también la asistencia del alcalde.

“Mamdani es el alcalde de la ciudad de Nueva York y, por supuesto, debería haber estado presente el 11 de septiembre“, expresó Schumer. “Y Giuliani, en lugar de sembrar la división, debería unir a la gente”.

Giuliani era el alcalde en medio de los ataques y, después de ellos, fue grandemente aclamado como un héroe nacional. Acude todos los años al acto conmemorativo.

No obstante, Mark Levine, presidente del distrito de Manhattan, dijo que los comentarios del exalcalde reflejan cuánto cambió su reputación.

“Creo que esto dice más del exalcalde Giuliani que de los neoyorquinos en general. Ha perdido toda credibilidad. Su caída en desgracia ha sido increíble”, declaró Levine.

“Ya no es el héroe nacional que pudo haber sido tras el 11-S. Y tal vez eso haya influido en su enfoque político. Tal vez en su resentimiento. No sé qué lo motiva, pero no creo que tenga la credibilidad necesaria para hacer esta exigencia. Y desde luego, espero que el alcalde Mamdani no le haga caso”, aseveró.

El defensor del pueblo, Jumaane Williams, no se quedó atrás y fue todavía más directo.

“El alcalde Giuliani debería haberse callado hace mucho tiempo”, sostuvo Williams.

La lectura anual de los nombres tendrá lugar el viernes 11 de septiembre, conmemorando el 25 aniversario de los atentados terroristas.

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