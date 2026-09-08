Ocean Casino Resort: el escape perfecto para alargar el verano

Para los neoyorquinos que todavía no están listos para despedirse del verano, Atlantic City ofrece una alternativa cercana para extender la sensación de vacaciones. Frente al océano y sobre el famoso Boardwalk, Ocean Casino Resort reúne en un mismo destino alojamiento, gastronomía, entretenimiento, spa, vida nocturna y casino, convirtiéndose en una opción para quienes buscan cambiar el ritmo sin alejarse demasiado de Nueva York.

El resort ocupa más de 20 acres frente al Atlántico y es el edificio más alto de Atlantic City. Sus 1,860 habitaciones y suites están diseñadas para aprovechar al máximo la ubicación, con ventanas de piso a techo y vistas panorámicas del océano. Para una escapada de otoño, cuando las temperaturas comienzan a bajar, el paisaje adquiere otro atractivo: el mar sigue siendo protagonista, pero ahora acompañado por una agenda de espectáculos y experiencias bajo techo.

El resort ocupa más de 20 acres frente al Atlántico y es el edificio más alto de Atlantic City. /Foto: Ocean Casino Resort

Aunque el calendario cambia de estación, Ocean mantiene buena parte de la energía característica de los meses cálidos. The Park, el espacio exterior del resort, ofrece áreas para sentarse, fogatas y zonas para relajarse sobre la costa, mientras que Eclipse Indoor/Outdoor Pool permite disfrutar de una piscina durante todo el año con vistas al Atlántico.

El área de Bathhouse incluye piscina de hidromasaje, jacuzzi, gruta de sal del Himalaya y espacios de descanso./Foto: Ocean Casino Resort

Para quienes prefieren relajarse, el spa y bathhouse de Exhale ocupa 40,000 pies cuadrados y ofrece tratamientos corporales y de cuidado de la piel. El área de Bathhouse incluye piscina de hidromasaje, jacuzzi, gruta de sal del Himalaya y espacios de descanso.

También está Ocean’s 18 Mini Golf & Bar, una de las propuestas más singulares del complejo. Se trata del primer campo de minigolf construido dentro de un casino de Atlantic City, con 8,000 pies cuadrados distribuidos en dos niveles, dos recorridos de nueve hoyos, bar, pantallas deportivas y tecnología de hologramas inmersivos.

Para los amantes de la gastronomía, el resort ofrece desde restaurantes de alta gama hasta alternativas casuales. Entre sus opciones figuran Chez Frites, Amada, Ocean Steak y Linguini by the Sea, además de propuestas como Sunny’s, LaScala’s Fire, Harper’s, Zhen Bang Noodles, Wahlburgers y Villain & Saint.

Ocean Steak es una de las apuestas gastronómicas del resort./Foto: Ocean Casino Resort

El otoño llega con música y comedia

Una de las razones para planificar una escapada después del verano es la programación de Ovation Hall, el principal escenario de entretenimiento de Ocean. El calendario de otoño comienza con una agenda especialmente atractiva.

El 11 de septiembre, John Fogerty y Steve Winwood compartirán escenario, seguidos el 12 de septiembre por Dark Star Orchestra. A partir del 17 de septiembre, el comediante Sebastian Maniscalco tendrá una extensa serie de presentaciones que continuará durante varios días del mes.

El comediante Sebastian Maniscalco tendrá una serie de presentaciones durante el mes de septiembre./AP

La música continuará el 2 de octubre con Ashanti y Trey Songz, mientras que The Revivalists llegarán el 10 de octubre. El 17 de octubre será el turno de Daughtry y el 23 de octubre, de John Mulaney.

Noviembre también apuesta por la comedia. Jon Stewart se presentará el 6 de noviembre; The Best of Steve Martin & Martin Short, el 7 de noviembre; Anthony Rodia, el 14 de noviembre, y Jo Koy, el 20 de noviembre.

Diciembre se viste de fiesta

La llegada de las fiestas transforma el resort en un destino especialmente atractivo para una escapada de invierno. Ocean’s Holiday Village regresa en noviembre con una propuesta que reúne vendedores locales, regalos y dulces, mientras que el Jingle Bell Bar ocupará Nola’s Bar & Lounge durante la temporada navideña.

Para las familias, Santa’s Hideaway Adventure ofrece una experiencia temática que conduce a los visitantes hasta el Polo Norte, además de una tienda de regalos dentro del complejo.

La programación de Ovation Hall también se adapta a la temporada. Trisha Paytas se presentará el 11 de diciembre, mientras que Cirque Dreams Holidaze llegará el 20 de diciembre con acrobacias, actuaciones aéreas y música navideña en un espectáculo pensado para toda la familia.

La programación de Ovation Hall también se adapta a la temporada de otoño/invierno. Foto: Ocean Casino Resort

Y para quienes quieran convertir el entretenimiento en una escapada completa, Ocean cuenta con una oferta Stay + Play disponible del 10 de septiembre de 2026 al 10 de enero de 2027, que incluye una noche de alojamiento y un crédito de $50 para alimentos y bebidas, sujeto a disponibilidad y determinadas noches.

El casino, por su parte, ofrece máquinas tragamonedas, póquer, blackjack, ruleta, baccarat y Pai Gow Poker, además de espacios de apuestas deportivas. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva están The Cove, The Loft —una suite privada de juego ubicada 44 pisos sobre el Atlántico— y otras áreas de alto límite.

El casino ofrece máquinas tragamonedas, póquer, blackjack, ruleta, baccarat y Pai Gow Poker. Foto: Ocean Casino Resort

Paquete especial

Ocean Casino Resort se une a MakeUp Eraser para presentar “After Sun, Before Fun Package”, una experiencia diseñada para ayudar a los huéspedes a pasar de una tarde de piscina a una noche de entretenimiento en HQ2 Nightclub.

El paquete incluye una noche en una habitación con vista al océano, una caja especial de productos MakeUp Eraser para refrescar la piel después del sol y antes de salir, y un tratamiento de 50 minutos en Exhale Spa, con opción de masaje o facial.

El “After Sun, Before Fun Package” ofrece relajación y diversión./Foto: Ocean Casino Resort

La experiencia también incorpora un Royal Flush Radiance IV drip de ShoreShotIV, administrado en la habitación, además de un crédito de $30 para alimentos y bebidas que puede utilizarse en jugos, smoothies u otras opciones disponibles mediante servicio a la habitación.

Como cierre, los huéspedes reciben late checkout de cortesía para disfrutar un poco más de la escapada.

El paquete estará disponible para reservaciones hasta el 30 de septiembre de 2026.

Para reservas y más información, visite: https://www.theoceanac.com/

