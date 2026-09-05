El destino ideal para viajar este año, según tu signo del zodíaco

¿Una carretera legendaria por Estados Unidos, una escapada a Colombia, una isla japonesa o los paisajes extremos de Namibia? Si todavía está pendiente ese gran viaje de 2026, el signo zodiacal puede aportar una forma diferente —y entretenida— de elegir el destino.

Condé Nast Traveler pidió a la astróloga Kirah Tabourn que relacionara los movimientos astrológicos de 2026 con distintos lugares del mundo. El resultado es una selección de 12 destinos que incluye Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Brasil, Japón y otros rincones mucho más alejados.

El destino ideal para viajar según tu signo zodiacal: descubre cuál te corresponde

Hay una aclaración importante antes de buscar el signo en la lista: Tabourn explica que estas recomendaciones resultan más precisas si se leen según el signo ascendente, que se calcula utilizando la fecha, la hora y el lugar de nacimiento.

La astrología no tiene evidencia científica que permita determinar cuál es el mejor lugar para viajar, pero la propuesta puede servir como inspiración para elegir las próximas vacaciones.

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Aries: recorrer la Ruta 66 en Estados Unidos

Para Aries, el viaje elegido es uno de los grandes clásicos estadounidenses: la Ruta 66.

La astróloga vincula este signo con el movimiento, la búsqueda de experiencias nuevas y la sensación de libertad que proporciona un viaje por carretera.

La histórica ruta permite atravesar pequeños pueblos, paisajes desérticos y antiguos restaurantes de carretera mientras se avanza por algunos de los escenarios más reconocibles de Estados Unidos.

Condé Nast Traveler considera que en 2026 Aries necesita especialmente esa sensación de estar en movimiento y descubrir qué aparece después de cada parada.

Tauro: Gabón

Para Tauro, la elección es bastante menos convencional: Gabón, en la costa atlántica de África central.

Después de años de movimiento y cambios, la propuesta apunta a hacer exactamente lo contrario: reducir el ritmo. Gabón combina selvas tropicales, costa y grandes espacios naturales, un entorno que Condé Nast Traveler relaciona con la necesidad de Tauro de encontrar tranquilidad y desconectarse de itinerarios demasiado cargados.

Géminis: Uluru, Australia

Los Géminis deberían mirar hacia Uluru, la enorme formación rocosa situada en el centro de Australia.

La elección tiene que ver con una etapa que la astróloga describe como de descubrimiento y transformación personal. Más allá de su espectacular paisaje desértico, Uluru tiene una enorme importancia cultural y espiritual para los pueblos aborígenes de la región.

Para Géminis, sería uno de esos viajes capaces de cambiar la perspectiva y generar nuevas preguntas.

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Cáncer: Chiriquí, Panamá

Uno de los destinos latinoamericanos de la selección aparece para Cáncer: la provincia de Chiriquí, Panamá.

Montañas, bosques, costa y lugares apartados de las grandes ciudades convierten la región en una alternativa para quienes necesitan bajar el ritmo.

Según la propuesta astrológica, Cáncer necesita durante 2026 alejarse por momentos del ruido cotidiano y prestar más atención al bienestar y al descanso. Chiriquí ofrece justamente ese tipo de entorno.

Leo: Medellín, Colombia

Para Leo, Condé Nast Traveler eligió Medellín.

La ciudad colombiana combina gastronomía, cultura, arte, vida social y paisajes montañosos, características que encajan con un signo asociado tradicionalmente con la creatividad y la necesidad de expresarse. La recomendación también abarca los alrededores de Medellín, incluyendo lugares como Guatapé.

Según la astróloga, la segunda mitad de 2026 marca para Leo el comienzo de una etapa de mayor confianza, vida social y ganas de celebrar. Medellín sería el escenario elegido para hacerlo.

Virgo: Naoshima, Japón

En lugar de Tokio o Kioto, la elección para Virgo es una parte mucho más tranquila de Japón: Naoshima.

Esta pequeña isla se hizo conocida internacionalmente por sus museos, instalaciones artísticas, arquitectura contemporánea y paisajes frente al mar.

Condé Nast Traveler la relaciona con un Virgo que busca durante 2026 claridad y un cambio de entorno que permita ordenar ideas. Es también un destino especialmente atractivo para amantes del arte, el diseño y la arquitectura.

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Libra: Guadalajara, México

Guadalajara es el destino elegido para Libra. La capital de Jalisco ofrece una combinación de gastronomía, arte, plazas, música y tradiciones mexicanas que, según la publicación, responde a la necesidad de Libra de descubrir nuevas culturas y recuperar la curiosidad.

La propuesta resulta especialmente interesante para viajeros hispanos en Estados Unidos: es uno de los destinos internacionales de la lista más cercanos y con mayor conectividad aérea desde el país.

Para la astróloga, es además un buen viaje para realizar en solitario y dejar que la curiosidad defina el itinerario.

Escorpio: norte de la Patagonia chilena

Escorpio debería buscar casi lo contrario de una gran ciudad. La elección es el norte de la Patagonia chilena, con sus lagos glaciales, montañas, volcanes, aguas termales y enormes espacios abiertos.

Según Tabourn, 2026 será un año intenso para este signo y hacia el final necesitará especialmente descanso y soledad.

La Patagonia aparece entonces como un destino para bajar la velocidad y cerrar el año rodeado de naturaleza.

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Sagitario: Hong Kong

Si hay un signo asociado tradicionalmente con viajar y explorar, es Sagitario. Y Condé Nast Traveler lo envía bastante lejos: Hong Kong.

La ciudad reúne grandes rascacielos, mercados, gastronomía, arte y una red de senderos y espacios naturales que sorprende a quienes solo conocen su imagen urbana.

La astróloga relaciona este viaje con un Sagitario que durante la segunda mitad de 2026 recupera sus ganas de conocer gente, ampliar horizontes y abandonar nuevamente su zona de confort.

Capricornio: Oulu, Finlandia

Para Capricornio, el destino está cerca del Ártico: Oulu, Finlandia. Saunas, bosques, nieve, cultura escandinava y temperaturas extremas ofrecen un escenario muy diferente a la rutina cotidiana.

La propuesta busca precisamente eso: que Capricornio salga durante un tiempo de los roles y obligaciones habituales para observar su vida desde otra perspectiva.

Condé Nast Traveler presenta Oulu como una combinación de aventura, naturaleza y cultura capaz de conseguir ese cambio de mirada.

Acuario: Minas Gerais, Brasil

Otro destino latinoamericano aparece para Acuario: Minas Gerais, Brasil. La región reúne ciudades coloniales, naturaleza, gastronomía y una escena artística que tiene como uno de sus grandes referentes a Inhotim, el enorme museo y jardín de arte contemporáneo situado en Brumadinho.

Según la propuesta astrológica, Acuario entra en una etapa más creativa y abierta después de varios años de transformaciones internas.

Minas Gerais sería un lugar apropiado para recuperar esa curiosidad y buscar nuevas formas de expresión.

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Piscis: norte de Namibia

La lista termina con uno de los destinos más remotos: el norte de Namibia. Los enormes paisajes desérticos, la vida silvestre y la sensación de aislamiento encajan, según Tabourn, con la búsqueda de tranquilidad y renovación asociada a Piscis durante 2026.

La recomendación no apunta solo a unas vacaciones convencionales. Condé Nast Traveler plantea el viaje como una oportunidad para observar otras maneras de vivir y regresar con una perspectiva diferente sobre la propia vida.

Qué destino corresponde a cada signo

La selección completa de Condé Nast Traveler queda así:

Aries: Ruta 66, Estados Unidos.

Tauro: Gabón.

Géminis: Uluru, Australia.

Cáncer: Chiriquí, Panamá.

Leo: Medellín, Colombia.

Virgo: Naoshima, Japón.

Libra: Guadalajara, México.

Escorpio: norte de la Patagonia chilena.

Sagitario: Hong Kong.

Capricornio: Oulu, Finlandia.

Acuario: Minas Gerais, Brasil.

Piscis: norte de Namibia.

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