Pete Crow-Armstrong en la mira del 40-40 y llevarse el MVP de la Liga Nacional

Pete Crow-Armstrong está muy cerca de una temporada histórica y unirse al club 40-40, 40 jonrones y 40 bases robadas. Ser parte de este club puede acercarlo más a ganar el MVP de la Liga Nacional, un premio que va a pelear con Shohei Ohtani.

Crow-Armstrong tiene un promedio de bateo de .281 con 157 hits, 41 jonrones, 35 bases robadas, 97 carreras impulsadas y 108 carreras anotadas en 145 juegos este año. Además el jardinero central es uno de los mejores jugadores defensivos y es probable que se lleve el Guante de Oro en su posición.

La estrella de los Chicago Cubs es líder en carreras anotadas, slugging, OPS y en WAR de la Liga Nacional.

Pete Crow-Armstrong es el primer jugador de los Cubs en conectar 40 jonrones en una misma temporada en más de 20 años. El último que lo había hecho fue Derrek Lee en la campaña 2005 con 45 vuelacercas.

Sammy Sosa es el jugador de la franquicia de Chicago con más temporadas de 40 o más cuadrangulares con siete temporadas.

Pete Crow-Armstrong cerca de unirse al club 40-40

Solo seis jugadores en la historia de las Grandes Ligas han alcanzado la marca de 40 bambinazos y 40 bases robadas. Dos de esos seis jugadores están en activo: Shohei Ohtani y Ronald Acuña Jr.

Crow-Armstrong necesita cinco bases robadas para llegar a la prestigiosa marca y aún restan 17 juegos de la temporada regular. Los Cubs necesitan victorias para asegurar el primer puesto del Comodín de la Liga Nacional y su clasificación a playoffs.

De lograr la marca 40-40, Crow-Armstrong sería el tercer jugador en lograrlo en los últimos cuatro años. José Canseco fue el primer jugador en conseguirlo en la temporada de 1988.

Sigue leyendo:

Aaron Judge fue activado por Yankees después de tres meses en lista de lesionados

Federación de Bélgica retira apoyo a Gianni Infantino por el caso Folarin Balogun