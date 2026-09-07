Aaron Judge fue activado por Yankees después de tres meses en lista de lesionados

Los New York Yankees recuperaron a la pieza más importante de su ofensiva, en el momento más importante de la temporada. Aaron Judge fue activado este lunes de la lista de lesionados y está listo para regresar este martes ante los Colorado Rockies.

Today, the Yankees made the following roster moves:

? Reinstated OF Aaron Judge (#99) from the 60-day injured list.

? Designated RHP Chase Hampton for assignment. — New York Yankees (@Yankees) September 8, 2026

Será el comienzo de una serie en el Yankee Stadium que puede resultar fundamental para las aspiraciones del equipo rumbo a la postemporada.

Judge evitó una asignación de rehabilitación y volverá directamente con los Yankees después de completar una sesión de bateo en vivo el lunes. Su primer turno será ante el derecho Gabriel Hughes, quien tiene marca de 0-6 y efectividad de 6.19 esta temporada.

No further questions, Your Honor. pic.twitter.com/9VL7uaefXW — New York Yankees (@Yankees) September 8, 2026

El tres veces MVP de la Liga Americana llevaba más de tres meses sin jugar, luego de que una fractura por estrés en la primera costilla derecha lo obligara a detenerse.

Judge sufrió la lesión durante una atrapada en picada a finales de abril, intentó continuar en actividad, pero finalmente quedó fuera desde el 31 de mayo. En total, su ausencia alcanzó poco más de tres meses.

Court is back in session. pic.twitter.com/fuXO1hU8SD — New York Yankees (@Yankees) September 8, 2026

Su campaña 2026

Cuando fue colocado en la lista de lesionados el 5 de junio, Judge estaba bateando para .248/.375/.533, con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Su ausencia representó un golpe importante para Nueva York, aunque el equipo logró mantener un récord de 45-38 durante los 83 encuentros que el poderoso bateador se perdió.

Durante agosto, Judge recibió autorización para retomar progresivamente las actividades de béisbol. Comenzó con ejercicios de bateo desde el tee y lanzamientos suaves, antes de avanzar hacia prácticas de bateo con lanzamientos por encima del brazo. También realizó dos sesiones sobre el terreno durante la serie de los Yankees en San Diego.

Welcome back, Cap ? pic.twitter.com/39S6kixvzi — New York Yankees (@Yankees) September 8, 2026

El toletero completó además trabajos para recuperar distintos aspectos de su juego, incluyendo enfrentamientos contra máquinas de alta velocidad, carreras de bases y ejercicios defensivos en los jardines. Los Yankees tienen previsto utilizarlo como jardinero derecho titular, y no limitar su participación al puesto de bateador designado.

Ahora la gran incógnita será cuánto tiempo necesitará Judge para recuperar completamente su ritmo después de varios meses de inactividad. Él mismo comparó este período con una especie de temporada baja adicional, aunque aseguró: “No estoy demasiado preocupado por el poder ni por la velocidad del bate”.

Su regreso llega con una recomendación especial: evitar las barridas cuando sea posible, debido a que la lesión inicial ocurrió el 26 de abril en Houston, cuando intentó atrapar un elevado.

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