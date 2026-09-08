¿Qué es la brecha de riqueza? Hogares hispanos tienen 22 centavos por cada dólar de riqueza de un hogar blanco

Un hogar hispano en Estados Unidos tenía una riqueza mediana equivalente a apenas 22 centavos por cada dólar acumulado por un hogar blanco en 2022. Esta es una preocupante conclusión de un informe elaborado por el Instituto Latino de Política Pública de UCLA (LPPI) y UnidosUS, publicado el 14 de abril de 2026.

En términos de patrimonio neto, la diferencia equivale a $61,600 dólares para el hogar hispano mediano, frente a $285,000 dólares para el hogar blanco mediano, de acuerdo con la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal.

Esa diferencia no se debe solamente a decisiones financieras individuales. El informe de UCLA LPPI y UnidosUS señala barreras históricas y estructurales relacionadas con la migración, la vivienda, el empleo, los beneficios y la educación que han dificultado la acumulación de patrimonio entre las familias hispanas durante generaciones.

Para una familia que intenta comprar su primera casa o ahorrar para el retiro, esa brecha puede convertirse en menos patrimonio heredado, menores recursos para enfrentar emergencias y mayores obstáculos para construir riqueza a largo plazo.

¿Por qué el ingreso no es el único factor?

Incluso entre hogares del mismo tramo de ingresos, la brecha persiste. En 2016, los hogares hispanos de ingresos medios altos tenían un patrimonio neto mediano de poco más de la mitad del que poseían los hogares blancos en ese mismo segmento, según un análisis del Center for American Progress basado en la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal.

El mismo patrón estructural aplica a los hogares hispanos: incluso con ingresos similares, acumulan menos patrimonio que sus contrapartes blancas.

El ingreso mediano de un hogar hispano en 2022 fue de $62,800 dólares, equivalente a 77% del ingreso mediano blanco de $81,060 dólares, según datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo y de la Current Population Survey.

Si bien el comparativo confirma que la brecha salarial existe, es mucho menor que la diferencia de patrimonio, lo que evidencia que el problema va más allá del sueldo.

La vivienda, el factor clave

Poseer una vivienda es históricamente el principal generador de riqueza para las familias de clase media en Estados Unidos, y ahí es donde la brecha hispana se agudiza. La tasa de propiedad de vivienda entre hispanos era de 51% en 2022, frente a 73% entre blancos, de acuerdo con UCLA LPPI y UnidosUS.

Aun así, hubo un avance reciente: los hogares hispanos alcanzaron un récord de 10.2 millones de propietarios en 2025, con una ganancia neta de 441,000 nuevos propietarios, la mayor de cualquier grupo racial o étnico ese año, según la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces (NAHREP).

Si bien es un avance significativo, no elimina la desventaja histórica.

“Estamos hablando de leyes específicas, programas específicos y decisiones concretas que les dijeron a ciertas familias que no podían poseer tierras, no podían acceder al crédito o no podían conservar lo que habían construido durante generaciones”, sostuvo Gabriella Carmona, autora principal del informe y analista senior de investigación en LPPI.

La brecha del retiro también empieza en el empleo

La brecha en el ahorro para el retiro también se construye antes de que una familia decida cuánto ahorrar. Solo 28% de los hogares hispanos tiene cuentas de retiro, comparado con 62% de los hogares blancos, según el estudio de UCLA LPPI.

Esta diferencia no depende únicamente de la voluntad de ahorrar, sino de si el empleo ofrece un plan 401(k) o una pensión desde el principio. Muchos trabajadores hispanos laboran en agricultura, servicio de comida y trabajo doméstico, sectores que históricamente tienen menos acceso a beneficios laborales y planes de retiro.

“Esta brecha de riqueza no ocurrió por casualidad; es el resultado de muchos años de decisiones políticas que limitaron las oportunidades para las familias hispanas”, señaló Viviana López-Green, directora senior del Latino Knowledge Lab de UnidosUS.

La herencia que no llega

Ninguna familia parte de cero por decisión propia, sino de lo que la generación anterior pudo o no transmitir. Solo 7% de los hogares hispanos recibió alguna herencia, con un monto mediano de $27,500 dólares, frente a 30% de los hogares blancos, que recibieron una mediana de $88,500 dólares, según la Encuesta de Finanzas del Consumidor.

La diferencia se multiplica con el tiempo. Cada dólar heredado puede servir para pagar un enganche, una inversión, educación o un negocio; las familias sin ese respaldo suelen empezar de nuevo en cada generación.

Acciones para reducir la brecha de los hispanos

Aunque la brecha tiene raíces estructurales, hay decisiones que pueden mejorar la posición financiera de una familia dentro de una generación:

Preguntar si el empleo ofrece un plan de retiro: inscribirse desde el primer día, cuando existe la opción, evita perder años de crecimiento compuesto

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la brecha de riqueza en EE.UU.

¿Cuánta riqueza tiene un hogar hispano frente a uno blanco?

Un hogar hispano posee 22 centavos por cada dólar de riqueza de un hogar blanco: $61,600 frente a $285,000 dólares en patrimonio neto mediano.

¿Por qué el ingreso no explica toda la brecha?

El ingreso mediano hispano equivale a 77% del ingreso blanco, una diferencia considerable, pero menor que la brecha patrimonial. Vivienda, retiro y herencia agrandan la distancia.

¿Cuál es el principal obstáculo para acumular patrimonio?

La menor tasa de propiedad de vivienda: 51% entre hispanos frente a 73% entre blancos. La vivienda sigue siendo una de las principales formas de construir patrimonio familiar.

¿Los hispanos ahorran menos para el retiro por elección?

No necesariamente. Solo 28% de los hogares hispanos tiene cuentas de retiro, frente a 62% de los blancos; la diferencia comienza con el acceso desigual a beneficios laborales.

¿La herencia afecta la acumulación de riqueza?

Sí. Solo 7% de los hogares hispanos recibe herencia, frente a 30% de los hogares blancos, lo que retrasa la acumulación de activos entre generaciones.

Conclusión

Con los hispanos proyectados a representar casi 28% de la población estadounidense para 2060, cerrar la brecha de riqueza dejará de ser una mera cuestión de equidad para transitar a una necesidad económica para el país.

Sin cambios estructurales en vivienda, crédito, protección laboral y acceso al retiro, las siguientes generaciones de familias latinas continuarán comenzando su acceso al mundo laboral con años de desventaja, aun cuando trabajen, ahorren y busquen avanzar financieramente.

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