El 78% de los hispanos en Nueva York no gana lo suficiente para vivir con estabilidad económica

Millones de familias hispanas en Nueva York tienen graves problemas para mantener su nivel de vida: vivienda cara, un aumento constante en gastos básicos como comida, seguros, transporte, salud y servicios que consumen cada vez más parte del ingreso mensual.

En 2020 una familia promedio necesitaba alrededor $5,100 para cubrir sus gastos mensuales básicos. En 2025 esa cifra se elevó a $6,400, un incremento destinado en más de $1,300 mensuales sin una mejora real en su situación económica. En comunidades latinas, este incremento es grave ya que destinan gran parte de sus ingresos a vivienda y necesidades esenciales.

Por ello, muchos hogares han tenido que cubrir este incremento con más deuda, pagos retrasados o recortes en gastos básicos y los gastos siguen creciendo entre $150 y $250 extra al mes, mientras los salarios se quedan atrás.

En Nueva York, 78% de los latinos no cubre el ‘costo real de vida’

En la ciudad de Nueva York, el golpe del encarecimiento diario tiene una cifra clave: el 78% de los latinos no gana lo suficiente para cubrir el ‘costo real de vida’, según un informe municipal presentado el 6 de abril de 2026. Dicho análisis indica que, en promedio, el 62% de los neoyorquinos está en la misma situación y la comunidad hispana es el grupo más expuesto.

El reporte, presentado recientemente por autoridades locales y citado por organizaciones comunitarias, calcula un umbral de “costo real de vida” mucho más alto que las viejas líneas oficiales de pobreza. No se trata solo de sobrevivir, sino de poder cubrir el alquiler, comer de forma adecuada, pagar transporte, medicinas y, al menos, ahorrar un poco sin tener que endeudarse cada mes. Bajo ese estándar, los latinos se ubican como el grupo más afectado en Nueva York, por encima de otros colectivos raciales y étnicos.

En términos prácticos, cualquier aumento en la renta, en el supermercado o en los servicios puede desestabilizar por completo el presupuesto y no pueden absorber una factura inesperada sin recurrir a tarjetas de crédito, préstamos informales o atrasar pagos esenciales, como la luz o el teléfono.

El costo total de la vida se dispara para las familias hispanas

De acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor, la inflación en Estados Unidos cerró 2025 en 2.7% interanual, con vivienda, alimentos y energía entre los rubros que más se encarecieron durante el año, lo que mantiene la presión sobre el costo de vida de los hogares.

Los expertos financieros señalan que este aumento no se tradujo en una mejora del bienestar, sino en la necesidad de destinar más ingreso a los mismos bienes y servicios básicos (comida, renta y transporte), haciendo su margen de maniobra todavía más estrecho.

Comida en casa: el carrito del súper ya no alcanza

Con la inflación que se disparó al 3.3% en marzo, los precios de los alimentos siguen por encima de los niveles previos a la pandemia y el rubro de alimentos en el hogar ha sido uno de los motores del aumento de 4.3% en el gasto de consumo en 2026, especialmente por el encarecimiento de carne, lácteos, aceites y productos procesados.

“El efecto más inmediato es el cambio en los hábitos de compra: una tendencia a alternativas menos caras. Tamaños de huevos más pequeños, marcas de la tienda en vez de las marcas comerciales de preferencia, carne de cerdo en vez de res”, explica el reporte ‘Elevando Voces: Reporte de Resultados’ de Feeding America publicado en 2024.

Seguros y servicios: subidas que se esconden en el pago mensual

El alza del costo de vida también se aprecia en seguros de auto y de vivienda. El incremento en el precio de reparaciones, autos y desastres naturales ha empujado las primas al alza en varios estados.

Algo similar ocurre con otros servicios como electricidad, gas, agua e internet, donde ajustes de tarifas se traducen en facturas más altas. Por ello, aunque la renta suba poco o esté congelada por contrato, la suma total puede representar decenas de dólares adicionales cada mes.

Deudas y tarjetas que comen los aumentos de salario

Muchas familias recurren a tarjetas de crédito y préstamos personales para cerrar el mes. Con tasas de interés que en muchos casos superan el 20% anual, cualquier saldo pendiente se convierte en una carga creciente, porque se destina una porción mayor del gasto mensual solo al pago de intereses, sin reducir la deuda final.

Organizaciones de consejería financiera insisten en que la tarjeta no puede convertirse en parte del presupuesto mensual. “Sus tarjetas de crédito y otras formas de crédito nunca deben ser una red de seguridad para su presupuesto”, advierte PAHO Federal Credit Union en una guía reciente, donde recomienda usarlas solo para compras ya presupuestadas y saldar el total cada mes.

Qué puede hacer una familia hispana para enfrentar estos aumentos

Hay una serie de medidas prácticas para reducir el impacto en el bolsillo ante el aumento de precios:

Revisar y cotizar seguros de auto, vivienda y salud al menos una vez al año para reducir la prima

de auto, vivienda y salud al menos una vez al año para reducir la prima Comparar facturas de servicios y buscar planes más económicos o programas de ayuda en electricidad, gas e internet para hogares de bajos ingresos

y buscar planes más económicos o programas de ayuda en electricidad, gas e internet para hogares de bajos ingresos Priorizar deudas con intereses más altos , como tarjetas, antes que deudas baratas

, como tarjetas, antes que deudas baratas Planificar mejor las compras de alimentos, aprovechando marcas genéricas, productos de temporada y programas de puntos o cupones.

Para muchas familias hispanas, estos ajustes les permiten estabilizar su situación.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los gastos que más suben en 2026

¿Solo la renta explica los $1,300 que se requieren cada mes respecto a 2020?

Un análisis reciente estima que el salto de $5,100 a $6,400 mensuales se debe principalmente a aumentos en vivienda, alimentos, salud y cuidado infantil, no únicamente a la renta.

¿Cuánto más estoy pagando este año frente al pasado por gastos básicos?

Estudios sobre gasto de consumo indican que muchos hogares pagan entre $150 y $250 adicionales al mes por los mismos servicios y productos que hace un año.

¿Tiene sentido cambiar de seguro o de compañía de internet en 2026?

Sí. Con tarifas al alza, comparar y renegociar puede generar ahorros de decenas de dólares al mes. Es clave revisar cláusulas, penalizaciones y la calidad del servicio.

¿Cómo sé si mi deuda con tarjeta de crédito ya es un problema serio?

Si solo pagas el mínimo, usas la tarjeta para comprar comida o servicios básicos y necesitas nuevos créditos para pagar los anteriores, es momento de buscar asesoría.

¿Qué paso concreto puedo dar esta semana?

Hacer una lista de gastos fijos (renta, seguros, servicios, deudas) y comparar proveedores en al menos dos rubros, suele ofrecer oportunidades de ahorro inmediato.

Conclusión

Muchas familias hispanas ya sienten en el día a día un incremento generalizado de precios, principalmente en alimentos, seguros, servicios y costo de las deudas. Intentar mantener el mismo nivel de vida que en 2020 ahora requiere $1,300 mensuales adicionales y la presión continúa.

La diferencia entre llegar o no a fin de mes dependerá cada vez más de decisiones conscientes: revisar contratos, ordenar deudas y ajustar hábitos de consumo para evitar que cada dólar extra se pierda en intereses, comisiones y cargos que podrían haberse negociado.

Sigue leyendo:

– Nueva York busca prohibir precios personalizados con datos

– Economía de EE.UU. crece 2%, pero el bolsillo hispano casi no lo nota

– El voto latino se aleja de Trump: inflación, aranceles y guerra con Irán golpean el bolsillo