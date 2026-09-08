Seguro Social pagó de más a una jubilada de 70 años y ahora le exige devolver $35,000

Una jubilada de más de 70 años enfrenta una deuda inesperada con la Administración del Seguro Social (SSA): la agencia asegura que le pagó beneficios de más durante cuatro años y ahora quiere recuperar $35,000, aunque la mujer afirma que no hizo nada incorrecto.

Primero le redujeron su pago mensual

El problema comenzó en febrero de 2026, cuando el beneficio mensual de la mujer disminuyó repentinamente alrededor de $600.

Después de impuestos, retenciones voluntarias y deducciones de Medicare, pasó a recibir aproximadamente $2,700 al mes.

“Comencé a llamar al Seguro Social para averiguar qué había pasado y [para explicar] por qué estaba molesta”, relató a CBS News bajo condición de anonimato por temor a represalias mientras intenta resolver su caso.

Una carta de la SSA indicó únicamente que la reducción se había realizado para corregir el monto de su beneficio, sin ofrecerle, según la jubilada, una explicación adicional.

La SSA le reclama $35,000 por cuatro años de pagos

El golpe mayor llegó en agosto.

La agencia le informó que había recibido pagos excesivos durante los últimos cuatro años, periodo que coincide con el momento en que comenzó a cobrar sus propios beneficios.

La mujer asegura que la SSA todavía no le ha explicado qué provocó el error y que, hasta donde sabe, ella no hizo nada incorrecto.

Aun así, recibió 30 días para devolver el saldo completo.

Si no lo hace, la SSA advirtió que a partir de diciembre retendrá 50% de sus beneficios durante dos años, lo que reduciría su ingreso mensual a aproximadamente $1,350.

“Estoy alarmada”, declaró. “Estoy tratando de resolver qué debo hacer ahora porque ya tenía un plan en marcha”.

La SSA dijo a CBS News que busca tratar justamente a los beneficiarios en estos casos, especialmente en situaciones en las que ellos podrían no haber causado el error.

Millones reciben avisos por pagos excesivos

El caso no es aislado.

La SSA informó previamente al programa ‘60 Minutes’ que envía aproximadamente 2 millones de avisos de sobrepago cada año entre sus diferentes programas.

Estos errores pueden originarse por información incorrecta o faltante, cambios de ingresos o estado civil e incluso equivocaciones de la propia agencia.

Nancy Altman, presidenta de Social Security Works, señaló que la falta de personal también puede ocasionar retrasos al procesar información comunicada correctamente por los beneficiarios.

En esos casos, una persona podría continuar recibiendo dinero de más durante meses sin saberlo.

“Cuando se realiza un pago excesivo sin que el beneficiario tenga la culpa, el gobierno debería absorber el costo”, sostuvo Altman.

Sin embargo, actualmente las personas pueden tener que devolver el dinero aunque no hayan provocado el error.

Los beneficiarios pueden impugnar la deuda

Martha Shedden, presidenta de la National Association of Registered Social Security Analysts, advirtió que un aviso no constituye necesariamente la última palabra.

Los beneficiarios pueden cuestionar tanto la existencia del sobrepago como la cantidad reclamada.

Para solicitar una reconsideración existen 60 días desde que se recibe el aviso, aunque debe presentarse dentro de 30 días para que la SSA suspenda el cobro.

También puede solicitarse una exención del reembolso si la persona considera que no tuvo la culpa y no puede afrontar el pago. Mientras la SSA evalúa esa petición, no realiza el cobro.

La jubilada ya trabaja con un asesor y el proceso de apelación mantiene temporalmente suspendido el cobro.

La situación, sin embargo, trastocó sus planes después de que comenzó a reducir su carga laboral hace unos seis meses.

“Ahora he perdido ingresos. Ahora quieren que devuelva dinero”, dijo. “No sé cómo será mi jubilación, si sigo adelante con ella”.

Sigue leyendo:

– 10 estados donde los jubilados reciben más dinero del Seguro Social

– Esto es lo que reciben en promedio los cónyuges de beneficiarios del Seguro Social

– Seguro Social enviará pagos de hasta $5,181 esta semana: quiénes los recibirán