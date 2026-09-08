Tiroteo en el desfile de las Indias Occidentales en Brooklyn deja tres heridos

Al menos tres personas fueron heridas en medio de un tiroteo en el desfile del Día de las Indias Occidentales en Brooklyn, informaron las autoridades.

La concurrida celebración de la cultura caribeña fue interrumpida a las 4:00 de la tarde cuando varias personas fueron baleadas en tiroteos separados que tuvieron lugar en los alrededores del desfile.

Los funcionarios indicaron que una persona fue detenida inmediatamente luego de que un hombre resultara lesionado cerca de la intersección de Nostrand Avenue y St. John’s Place en Crown Heights.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) señaló que una mujer recibió un disparo no muy lejos del lugar, cerca de la intersección de Eastern Parkway y Kingston Avenue. Otro hombre recibió un tiro en una pierna, informó NBC New York.

La violencia armada se desató menos de dos horas antes de que terminara la celebración, prevista para las 5:30 de la tarde, antes que en años previos, en un intento de los funcionarios municipales de evitar la violencia ocurrida en desfiles anteriores. El NYPD instaló controles con detectores de metales y prohibió el acceso con bolsos en todo el recorrido del desfile.

Temprano en la mañana, a las 6:00, tres hombres fueron acuchillados cuando ya estaban a punto de empezar las celebraciones anuales del J’Ouvert.

Los oficiales de la policía declararon que los detectives buscan a una persona supuestamente responsable de los ataques contra los tres hombres mencionados anteriormente. Los agentes acordonaron dos escenas del crimen en la avenida Utica, en la intersección con la calle Carroll y la calle President.

Al menos una de las víctimas, un hombre apuñalado en la zona del cuello, está en estado crítico y se espera que sobreviva, al igual que los otros dos hombres acuchillados. La policía dijo que los hombres contaban con 23, 32 y 36 años.

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